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Deha Setinden Survivor'daki Yemek İddiasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Deha Setinden Survivor'daki Yemek İddiasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 00:17

16 Ağustos Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde oynadığı 'Deha' dizisinden ilk görüntüler geldi. Oyuncu kadrosunun büyük ses getirdiği dizinin görselleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde oynadığı 'Deha' dizisinden ilk görüntüler geldi. Oyuncu kadrosunun büyük ses getirdiği dizinin görselleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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X/Twitter'da @ministero_ adlı bir kullanıcı, Alper Ateş'in sunduğu Süper Bulmaca yarışmasında 4 kadın yarışmacının birbirinden komik cevaplar verdiği anları paylaştı. Paylaşım izleyenlere kahkaha attırdı.

X/Twitter'da @ministero_ adlı bir kullanıcı, Alper Ateş'in sunduğu Süper Bulmaca yarışmasında 4 kadın yarışmacının birbirinden komik cevaplar verdiği anları paylaştı. Paylaşım izleyenlere kahkaha attırdı.

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MasterChef Türkiye'de olaylar bir türlü bitmek bilmezken, şimdi de bir izleyici eleştirisi gündem yarattı. MasterChef Ayşe'nin sosyal medya hesabına Beyza hakkında yorum yapan bir izleyici, Beyza'dan kapak biri bir yanıt aldı.

MasterChef Türkiye'de olaylar bir türlü bitmek bilmezken, şimdi de bir izleyici eleştirisi gündem yarattı. MasterChef Ayşe'nin sosyal medya hesabına Beyza hakkında yorum yapan bir izleyici, Beyza'dan kapak biri bir yanıt aldı.

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NOW'ın sevilen dizisi Yabani 2. sezon için sonunda sete çıktı. Eylül ayında yayınlanması beklenen Yabani'ye yeni sezon için Derin karakteri dahil olurken Derin'i kimin canlandıracağı belli oldu.

NOW'ın sevilen dizisi Yabani 2. sezon için sonunda sete çıktı. Eylül ayında yayınlanması beklenen Yabani'ye yeni sezon için Derin karakteri dahil olurken Derin'i kimin canlandıracağı belli oldu.

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Survivor'da yarışmacılara yemek verilip verilmediği daima tartışma konusu olurken, Onedio'ya konuk olan Ogeday Girişken, bu konuya en net açıklamayı yaptı.

Survivor'da yarışmacılara yemek verilip verilmediği daima tartışma konusu olurken, Onedio'ya konuk olan Ogeday Girişken, bu konuya en net açıklamayı yaptı.

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MasterChef'te bu hafta Kırmızı takımda yer alan Emre, takımı için yapılan bir postu, kaotik takım arkadaşı Deniz'i keserek paylaştı.

MasterChef'te bu hafta Kırmızı takımda yer alan Emre, takımı için yapılan bir postu, kaotik takım arkadaşı Deniz'i keserek paylaştı.

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NOW ekranlarının yeni sezon için en beklenen dizilerinden Leyla'dan ilk fragman geldi. Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı başrolünde birleştiren dizi kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

NOW ekranlarının yeni sezon için en beklenen dizilerinden Leyla'dan ilk fragman geldi. Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı başrolünde birleştiren dizi kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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NOW'ın yeni sezon için Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı başrolünde buluşturduğu Kötü Kan'ın tanıtımı merakla beklenirken, heyecan yaratan diziden ilk fragman geldi.

NOW'ın yeni sezon için Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı başrolünde buluşturduğu Kötü Kan'ın tanıtımı merakla beklenirken, heyecan yaratan diziden ilk fragman geldi.

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MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşsa da yedek yarışmacılardan her hafta kadroya giren isimler oluyor. Bu haftanın mücadelesine yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşsa da yedek yarışmacılardan her hafta kadroya giren isimler oluyor. Bu haftanın mücadelesine yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?

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