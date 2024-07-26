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Daha Önce Görülmemiş Bir Açı: 11 Eylül Saldırısından Tam 23 Yıl Sonra Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Daha Önce Görülmemiş Bir Açı: 11 Eylül Saldırısından Tam 23 Yıl Sonra Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 18:58

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11 Eylül saldırısının üzerinden 23 yıl geçti. Dünya tarihinde derin izler bırakan bu trajik saldırı bugün hala üzerine konuşulan ve teoriler üretilen bir konu.

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Kei Sugimoto isimli bir kişi, saldırıdan 23 yıl sonra, o ana ait yeni görüntüler paylaştı.

Kei Sugimoto isimli bir kişi, saldırıdan 23 yıl sonra, o ana ait yeni görüntüler paylaştı.

Daha önce görülmemiş bir açıdan kaydedilmiş bu görüntüler, Dünya Ticaret Merkezi'nin çöktüğü anları net bir şekilde gözler önüne serdi.

Daha önce görülmemiş bir açıdan kaydedilmiş bu görüntüler, Dünya Ticaret Merkezi'nin çöktüğü anları net bir şekilde gözler önüne serdi.

İşte o video;

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