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Aracını Şarj Etmek İçin Çıkarttığı Lityum Pille Asansöre Binen Adam Pil Alev Alınca Feci Şekilde Can Verdi

Aracını Şarj Etmek İçin Çıkarttığı Lityum Pille Asansöre Binen Adam Pil Alev Alınca Feci Şekilde Can Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 13:46

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Günümüz teknolojik evreninde, lityum piller, elektronik cihazlardan elektrikli araçlara, taşınabilir enerji kaynaklarından endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Lityum piller, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömürleri ve hafif yapıları nedeniyle tercih ediliyor. Ancak, lityum pillerin bu kadar yaygın kullanılmasının yanı sıra, doğru şekilde kullanılmadıklarında güvenlik riskleri oluşturabiliyor.

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Bir adam elektrikli aracının lityum pilini şarj etmek için çıkarıp eve götürmek istedi.

Bir adam elektrikli aracının lityum pilini şarj etmek için çıkarıp eve götürmek istedi.

Pil asansörde alev alınca, adam feci şekilde van verdi.

Pil asansörde alev alınca, adam feci şekilde van verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar akıllara, scooterların metroya alınmaması üzerine çıkan tartışmayı akıllara getirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar akıllara, scooterların metroya alınmaması üzerine çıkan tartışmayı akıllara getirdi.

İşte o görüntüler;

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