Aracını Şarj Etmek İçin Çıkarttığı Lityum Pille Asansöre Binen Adam Pil Alev Alınca Feci Şekilde Can Verdi

Günümüz teknolojik evreninde, lityum piller, elektronik cihazlardan elektrikli araçlara, taşınabilir enerji kaynaklarından endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Lityum piller, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömürleri ve hafif yapıları nedeniyle tercih ediliyor. Ancak, lityum pillerin bu kadar yaygın kullanılmasının yanı sıra, doğru şekilde kullanılmadıklarında güvenlik riskleri oluşturabiliyor.