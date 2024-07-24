Küçük Kahraman: Bir Çocuk Gelen Kuryeye Annesinin Bayıldığını Söyleyerek Sağlık Ekiplerini Çağırmayı Başardı

Her ne kadar küçük yaştaki bireyler olarak görülseler de, çocuklar çoğu zaman beklenenden daha büyük engellerle başa çıkma yeteneğine sahiptirler. Çünkü çocuklar, bazen yetişkinlere göre daha soğukkanlı olabiliyor ve tahminlerin ötesinde bir direnç gösterebiliyorlar.