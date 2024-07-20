Yeni Atandığı Köyü Güzelleştirmek İsteyen Bir İmamın Köyün Tüm Yollarını Temizlediği Anlar Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nevzat.boyraz...
Yaşadığı alanı temiz tutmak aslında herkesin en temel görevlerinden biri. Bu, hem kişisel hem de toplumsal bir gereklilik olmasıyla birlikte, sağlıklı ve düzenli bir yaşamın temel taşıdır.
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Bir imam, atandığı köy için bir şeyler yapmak istedi ve işe temizlikle başladı.
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Köyün tüm yollarını temizleyen imamın o anları beğeni topladı.
İşte o video;
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