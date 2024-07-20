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Yeni Atandığı Köyü Güzelleştirmek İsteyen Bir İmamın Köyün Tüm Yollarını Temizlediği Anlar Beğeni Topladı

Yeni Atandığı Köyü Güzelleştirmek İsteyen Bir İmamın Köyün Tüm Yollarını Temizlediği Anlar Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 23:18

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Yaşadığı alanı temiz tutmak aslında herkesin en temel görevlerinden biri. Bu, hem kişisel hem de toplumsal bir gereklilik olmasıyla birlikte, sağlıklı ve düzenli bir yaşamın temel taşıdır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nevzat.boyraz...
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Bir imam, atandığı köy için bir şeyler yapmak istedi ve işe temizlikle başladı.

Bir imam, atandığı köy için bir şeyler yapmak istedi ve işe temizlikle başladı.

Köyün tüm yollarını temizleyen imamın o anları beğeni topladı.

Köyün tüm yollarını temizleyen imamın o anları beğeni topladı.

İşte o video;

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