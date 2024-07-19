Biz Kime Güveneceğiz? Ankara’da Bir Bakkalın Kendisine Emanet Edilen Anahtarları Kopyaladığı Ortaya Çıktı

Mahalle bakkalları, özellikle geçmişte mahallelerin can damarı sayılırdı. Tüm mahallenin ortak noktası olan bakkallar, kayıp eşyaların bırakılması, mahallede olan bitenin yayılması ve bazı eşyaların emanet edilmesi gibi pek çok amaca hizmet ediyor.