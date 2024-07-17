Pendik'te Bir Çocuk Dükkan Sahibinin Uyuduğunu Görünce Aldığı Ürünü Kameraya Göstererek Parasını Ödedi

Doğru yönlendirmelerle çocukların doğru davranışları sergilemesi ve pekiştirmesi oldukça basitleşir. Bu, çocukların gelişim sürecinde kritik bir rol oynar ve onların sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirir.
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Bir çocuk girdiği dükkanın sahibinin uyduğunu görünce, alması gereken ürünü güvenlik kamerasına göstererek parasını ödedi.
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Çocuğun o hareketi sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o anlar;
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