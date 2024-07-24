Rize'de Tatil İçin Köylerine Giden Bir Baba ve Kızı 150 Yıllık Tarihi Taş Kemer Köprüyü Birlikte Temizledi

Gezegenimizin sağlığını korumak, hepimizin üzerine düşen bir görev. Yaşam alanımız olan dünyanın temizliği, sadece bireysel çabalarla değil, toplumun genelinde bir bilinç oluşturarak gerçekleştirilebilir. Bu, sadece çevremizi değil, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Dolayısıyla, bu konuda atacağımız her adım, geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.