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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ataması Yapılan Savcıya: "Boyun Neden 1,88? Kıskandım Seni"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ataması Yapılan Savcıya: "Boyun Neden 1,88? Kıskandım Seni"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 23:02

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı atamalarını gerçekleştirdi. Atamasını gerçekleştirdiği bir savcı ile arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

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"Boyun kaç?" diye sorduğu savcıdan "1.88" cevabını aldı.

"Boyun kaç?" diye sorduğu savcıdan "1.88" cevabını aldı.

Erdoğan, sorusuna gelen cevabın ardından "Neden 1.85 değil? Kıskandım seni." cümlesiyle yanıt verdi. Bu diyalog hakim ve savcı adaylarını gülümsetti.

Erdoğan, sorusuna gelen cevabın ardından "Neden 1.85 değil? Kıskandım seni." cümlesiyle yanıt verdi. Bu diyalog hakim ve savcı adaylarını gülümsetti.

Videonun tamamı;

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Malum Şahıs

eller cübbe de düğmeyi aradı yine

KARAMANOĞULLARI

arkadaşı 3 cm kısaltalım hemen. Sen kimsin de koskoca sayın cumhurbaşkanımızın boyunu geçersin!!