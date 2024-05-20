Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ataması Yapılan Savcıya: "Boyun Neden 1,88? Kıskandım Seni"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı atamalarını gerçekleştirdi. Atamasını gerçekleştirdiği bir savcı ile arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.
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"Boyun kaç?" diye sorduğu savcıdan "1.88" cevabını aldı.
Erdoğan, sorusuna gelen cevabın ardından "Neden 1.85 değil? Kıskandım seni." cümlesiyle yanıt verdi. Bu diyalog hakim ve savcı adaylarını gülümsetti.
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eller cübbe de düğmeyi aradı yine
arkadaşı 3 cm kısaltalım hemen. Sen kimsin de koskoca sayın cumhurbaşkanımızın boyunu geçersin!!