Tarihte Yaşanan Hava Araçları Kazalarında Yaşamını Yitiren ve Kurtulan Liderler: Adnan Menderes de Listede!

Dünyada bugüne kadar çok sayıda devlet başkanı ve başbakan, uçak veya helikopter kazasında hayatını kaybetti. İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesinin ardından, dünyada bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da kurtulan liderlerin bilgilerini derledi.