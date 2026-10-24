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Clayface Oyuncuları Ezel'deki Ramiz Dayı'nın Unutulmaz Repliğine Hayran Kaldı: "Tam da Clayface'e göre!"

Clayface Oyuncuları Ezel'deki Ramiz Dayı'nın Unutulmaz Repliğine Hayran Kaldı: "Tam da Clayface'e göre!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 17:57 Son Güncelleme: 24.10.2026 - 18:43

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DC Studios imzalı Clayface, 23 Ekim'de ülkemizde de vizyona girdi ve sinemaseverlerin yakından takip ettiği yapımlardan biri oldu. Yaşadığı kazanın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Matt Hagen'in intikam hikayesi, ülkemizin unutulmaz yapımlarından Ezel'e benzetildi.

sinemori, Clayface oyuncuları ile bir röportaj gerçekleştirdi. Haksızlığa uğrayan ve intikam peşinde bir canavara dönüşen karakteri neden bu kadar sevdiğimiz sorusunu yanıtlayan oyunculara, Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözü söylendi. 'Bu söz tam da Clayface'e göre!' diyen oyuncular o unutulmaz repliğe hayran kaldı.

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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ramiz Dayı, Ezel'in en unutulmaz karakterlerinden.

Ramiz Dayı, Ezel'in en unutulmaz karakterlerinden.

ATV ekranlarında 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel, haksız yere hapse atılan bir gencin yıllar sonra yeni bir kimlikle geri dönüp intikam almasını anlatıyordu. Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alırken, hapishanede Ezel'in akıl hocası olan Ramiz Dayı'ya usta oyuncu Tuncel Kurtiz hayat verdi. Karakterin repliklerinin aradan yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyada paylaşılması, dizinin ne kadar sevildiğini gösteriyor.

Clayface'in başrolündeki Matt Hagen de bir kaza sonrası yüzü tanınmaz hale gelen ve vücudu şekil değiştirebilen bir karakter. Haksızlığa uğrayan bir insanın karanlık tarafa kayışı, iki yapımı da ortak bir noktada buluşturuyor. Oyuncular da dizideki tek bir replikle iki yapım arasındaki benzerliği fark etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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