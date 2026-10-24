Airbnb Misafirlere Çarşaf Söktürmeyi, Bulaşık Yıkatmayı ve Çöp Taşıttırmayı Yasaklıyor

Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky'nin, insanların tatilde ev işlerinden uzaklaşmak istediğini ve konukların konaklama sürerken çamaşır gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmaması gerektiğini söylediği aktarıldı. Bazı ev sahipleri yeni politikaya sosyal medyada karşı çıktı. Ev sahiplerinin misafirlerden belirli temizlik görevlerini isteme hakkının korunması için çevrimiçi bir imza kampanyası da başlatıldı.