Airbnb Misafirlere Çarşaf Söktürmeyi, Bulaşık Yıkatmayı ve Çöp Taşıttırmayı Yasaklıyor
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Airbnb, ev sahiplerinin misafirlere yaptırabileceği işlere sınır getiriyor. Yeni kural 20 Kasım'da yürürlüğe girecek. Ev sahipleri, otel temizlik personelinin üstlendiği işleri misafirlerden isteyemeyecek. Platform, bu işlerin görev listelerine eklenmesini de otomatik olarak engelleyecek.
Çarşaf, bulaşık ve çöp işi yasaklandı.
Makul talepler serbest kalacak.
Ev sahipleri yeni kurala tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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