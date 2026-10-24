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Airbnb Misafirlere Çarşaf Söktürmeyi, Bulaşık Yıkatmayı ve Çöp Taşıttırmayı Yasaklıyor

Airbnb Misafirlere Çarşaf Söktürmeyi, Bulaşık Yıkatmayı ve Çöp Taşıttırmayı Yasaklıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 18:20
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Airbnb, ev sahiplerinin misafirlere yaptırabileceği işlere sınır getiriyor. Yeni kural 20 Kasım'da yürürlüğe girecek. Ev sahipleri, otel temizlik personelinin üstlendiği işleri misafirlerden isteyemeyecek. Platform, bu işlerin görev listelerine eklenmesini de otomatik olarak engelleyecek.

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Çarşaf, bulaşık ve çöp işi yasaklandı.

Çarşaf, bulaşık ve çöp işi yasaklandı.

Yasak kapsamına yatak çarşaflarını çıkarmak, bulaşık yıkamak ve çöpleri konaklama yerinin dışına taşımak giriyor. Airbnb, profesyonel temizlik kapsamında sayılan bu işlerin misafirlere devredilmesine izin vermeyecek. Düzenleme 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Makul talepler serbest kalacak.

Makul talepler serbest kalacak.

Makul ve sınırlı talepler yasak kapsamına girmiyor. Örneğin misafirden kirli bulaşıkları lavaboda bırakmasını istemek serbest kalacak. Platform, yasaklanan işlerin ev sahiplerinin görev listelerine eklenmesini otomatik olarak engelleyecek. Kuralları ihlal eden ev sahipleri uyarı alabilecek ya da Airbnb'den çıkarılabilecek.

Ev sahipleri yeni kurala tepki gösterdi.

Ev sahipleri yeni kurala tepki gösterdi.

Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky'nin, insanların tatilde ev işlerinden uzaklaşmak istediğini ve konukların konaklama sürerken çamaşır gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmaması gerektiğini söylediği aktarıldı. Bazı ev sahipleri yeni politikaya sosyal medyada karşı çıktı. Ev sahiplerinin misafirlerden belirli temizlik görevlerini isteme hakkının korunması için çevrimiçi bir imza kampanyası da başlatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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