Booking, Expedia ve Airbnb İçin Yeni Dönem: Türkiye'de Komisyon Yüzde 17'yi Geçemeyecek
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Booking, Expedia ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarını yakından ilgilendiren 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi', TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan geçti. Teklif yasalaşırsa platformlar izin belgesi alacak, Türkiye'de temsilci bulunduracak ve yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda yüzde 17'den fazla komisyon alamayacak. Düzenlemenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Kaynak: Mynet Finans
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Teklifin en dikkat çeken maddesi: Platformların aldığı komisyon, satış bedelinin yüzde 17'sini aşamayacak.
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten" bir çerçeve kurulduğunu söyledi.
Platformların Türkiye'de çalışabilmesi için 5 milyon liralık izin belgesi alması gerekecek.
Düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girerse mevcut platformlara başvuru için 3 ay süre tanınacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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