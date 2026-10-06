Booking, Expedia ve Airbnb İçin Yeni Dönem: Türkiye'de Komisyon Yüzde 17'yi Geçemeyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin belgesinin ilk bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Belge 2 yıl geçerli olacak, başka bir şirkete devredilemeyecek. Platformlar yalnızca belgeli konaklama tesisleri ve turizm amaçlı kiralamalar için faaliyet gösterebilecek.

Kurallara uymayanları ağır yaptırımlar bekliyor. Belgesiz işletmeyi platformda tutmanın cezası 200 bin lira. Haksız sıralama yapanlara 500 bin lira ceza kesilecek, üçüncü ihlalde belge iptal edilecek. Hizmet eksikliklerinde ceza 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. İzin almayan ya da belgesi iptal edilen platformlara ise erişim engeli getirilecek.