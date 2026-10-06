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Booking, Expedia ve Airbnb İçin Yeni Dönem: Türkiye'de Komisyon Yüzde 17'yi Geçemeyecek

Booking, Expedia ve Airbnb İçin Yeni Dönem: Türkiye'de Komisyon Yüzde 17'yi Geçemeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 19:07
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Booking, Expedia ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarını yakından ilgilendiren 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi', TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan geçti. Teklif yasalaşırsa platformlar izin belgesi alacak, Türkiye'de temsilci bulunduracak ve yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda yüzde 17'den fazla komisyon alamayacak. Düzenlemenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Kaynak: Mynet Finans

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Teklifin en dikkat çeken maddesi: Platformların aldığı komisyon, satış bedelinin yüzde 17'sini aşamayacak.

Teklifin en dikkat çeken maddesi: Platformların aldığı komisyon, satış bedelinin yüzde 17'sini aşamayacak.

Yüzde 17 sınırı, platformların satış fiyatı üzerinden komisyon, hizmet bedeli ya da başka bir adla aldığı toplam tutarı kapsıyor. Hesaplama KDV hariç satış tutarı üzerinden yapılacak. Sınırın aşılması halinde haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek.

Teklif yalnızca komisyonla da sınırlı kalmıyor. Oteller, kendi internet sitelerinde ya da diğer satış kanallarında daha düşük fiyat vermekten alıkonulamayacak. Platformlar da otelleri kampanyalara katılmaya zorlayamayacak, fiyatları tek taraflı değiştiremeyecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten" bir çerçeve kurulduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten" bir çerçeve kurulduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemenin tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Vergi tarafında da bir netlik getiriliyor: Konaklama hizmetine ilişkin KDV ve stopaj beyanı ile ödeme yükümlülüğü, hizmeti sunan otele ait olacak. Bunun yanında platformlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor. Temsilci gerçek kişiyse Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekecek. Platformlar ayrıca turizm payı ve dijital vergi ödeyecek.

Platformların Türkiye'de çalışabilmesi için 5 milyon liralık izin belgesi alması gerekecek.

Platformların Türkiye'de çalışabilmesi için 5 milyon liralık izin belgesi alması gerekecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin belgesinin ilk bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Belge 2 yıl geçerli olacak, başka bir şirkete devredilemeyecek. Platformlar yalnızca belgeli konaklama tesisleri ve turizm amaçlı kiralamalar için faaliyet gösterebilecek.

Kurallara uymayanları ağır yaptırımlar bekliyor. Belgesiz işletmeyi platformda tutmanın cezası 200 bin lira. Haksız sıralama yapanlara 500 bin lira ceza kesilecek, üçüncü ihlalde belge iptal edilecek. Hizmet eksikliklerinde ceza 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. İzin almayan ya da belgesi iptal edilen platformlara ise erişim engeli getirilecek.

Düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girerse mevcut platformlara başvuru için 3 ay süre tanınacak.

Düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girerse mevcut platformlara başvuru için 3 ay süre tanınacak.

Teklif yasalaşırsa düzenlemeler 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Mevcut platformlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde izin belgesi için başvuru yapmak zorunda olacak. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Teklifin ayrıntılarında yabancı platformların Türk Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansına binde 7,5 oranında turizm payı ödeyeceği de yer alıyor. Yasanın geçmesi halinde, yaklaşık 9 yıldır Türkiye'den erişime kapalı olan Booking.com'un yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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