KBS Güncellemesi Konaklama Sektörünü Zorluyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) üzerinde yürüttüğü güncelleme ve yenileme çalışmaları, konaklama sektöründe teknik aksaklıklara neden oldu. Türkiye genelinde birçok otel, birkaç gündür KBS sistemine entegre olarak kimlik bildirimi yapmakta sorun yaşadığını belirtiyor.
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Otel yönetim programlarına entegre çalışan KBS'nin geçici olarak devre dışı kalması nedeniyle işletmeler, misafir kimlik bildirimlerini online olarak gerçekleştiremiyor.
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