KBS Güncellemesi Konaklama Sektörünü Zorluyor

Sisteme manuel giriş yapmak isteyen oteller ise, güvenlik güncellemesi kapsamında değiştirilen şifreler nedeniyle bağlı bulundukları polis merkezlerinden yeni şifre alarak işlemlerini sürdürmeye çalışıyor.

Sektör temsilcileri, teknik güncellemelerin özellikle yaz sezonunun en yoğun döneminde yapılmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade ediyor. Yoğun giriş ve çıkışların yaşandığı bu dönemde yaşanan kesintilerin operasyonel yükü artırdığı belirtiliyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu an için en hızlı çözüm polis merkezlerinden temin edilen güncel şifre ile manuel olarak kimlik bildiriminde bulunmak. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından otel yönetim sistemleri ile KBS arasındaki online entegrasyonun da önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden sağlanmasının beklendiği ifade ediliyor.