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KBS Güncellemesi Konaklama Sektörünü Zorluyor

etiket KBS Güncellemesi Konaklama Sektörünü Zorluyor

Yakup Demir
Yakup Demir - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 01:54
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) üzerinde yürüttüğü güncelleme ve yenileme çalışmaları, konaklama sektöründe teknik aksaklıklara neden oldu. Türkiye genelinde birçok otel, birkaç gündür KBS sistemine entegre olarak kimlik bildirimi yapmakta sorun yaşadığını belirtiyor.

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Otel yönetim programlarına entegre çalışan KBS'nin geçici olarak devre dışı kalması nedeniyle işletmeler, misafir kimlik bildirimlerini online olarak gerçekleştiremiyor.

Otel yönetim programlarına entegre çalışan KBS'nin geçici olarak devre dışı kalması nedeniyle işletmeler, misafir kimlik bildirimlerini online olarak gerçekleştiremiyor.

Sisteme manuel giriş yapmak isteyen oteller ise, güvenlik güncellemesi kapsamında değiştirilen şifreler nedeniyle bağlı bulundukları polis merkezlerinden yeni şifre alarak işlemlerini sürdürmeye çalışıyor.

Sektör temsilcileri, teknik güncellemelerin özellikle yaz sezonunun en yoğun döneminde yapılmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade ediyor. Yoğun giriş ve çıkışların yaşandığı bu dönemde yaşanan kesintilerin operasyonel yükü artırdığı belirtiliyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu an için en hızlı çözüm polis merkezlerinden temin edilen güncel şifre ile manuel olarak kimlik bildiriminde bulunmak. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından otel yönetim sistemleri ile KBS arasındaki online entegrasyonun da önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden sağlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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