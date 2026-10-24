Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Film Setinde Rahatsızlanan Yönetmen Hakkında Bilinenler

Mehmet Bilgehan Karaca, sinema alanında yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak çalışan bir isimdir. Haberlerde Mehmet Bilgehan Karaca'nın aslen makine mühendisliği eğitimi aldığı ve daha sonra sinemaya yöneldiği aktarılıyor.

Mehmet Bilgehan Karaca Kaç Yaşında?

Film veri tabanı IMDb'deki bilgilere göre Mehmet Bilgehan Karaca 14 Mart 1972 doğumlu. Bu bilgiye göre Mehmet Bilgehan Karaca 54 yaşında. Doğum yeri hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Mehmet Bilgehan Karaca'nın Filmleri

Mehmet Bilgehan Karaca'nın en bilinen işi 21 Aralık 2018'de vizyona giren Kurtlar ve Çakallar filmi. 1980 askeri darbesinin ardından Mamak Cezaevi'nde aynı koğuşu paylaşan devrimci bir gazeteci ile bir ülkücünün hikâyesini anlatan filmi Mehmet Bilgehan Karaca, Sencer Gültuna ile birlikte yönetti. Mehmet Bilgehan Karaca filmin senaryosunu Bektaş Topaloğlu ve Kubilay Öz ile birlikte yazdı, yapımcılığını da üstlendi. Mehmet Bilgehan Karaca ayrıca 2024 yapımı korku filmi Garez'de oyuncu olarak yer aldı.

Hastanede Ne Yaşandı?

Haberlere göre Mehmet Bilgehan Karaca'nın yakınları bilgi almak için hastaneye geldi. Bu sırada hastane bahçesinde görüntü almak isteyen bir gazeteci ile Mehmet Bilgehan Karaca'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Olay yerine çağrılan polisin müdahalesiyle gerginlik sona erdi.