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Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Film Setinde Rahatsızlanan Yönetmen Hakkında Bilinenler

Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Film Setinde Rahatsızlanan Yönetmen Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 18:06
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Yönetmen, senarist ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, 23 Ekim 2026'da Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çekimleri süren bir film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Haberin ardından Mehmet Bilgehan Karaca'nın kim olduğu merak edildi. Peki Mehmet Bilgehan Karaca kimdir, kaç yaşında? İşte Mehmet Bilgehan Karaca hakkında bilinenler.

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Mehmet Bilgehan Karaca, Akyazı'daki film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Bilgehan Karaca, Akyazı'daki film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı kaynaklı haberlere göre Mehmet Bilgehan Karaca, Akyazı'nın Kuzuluk bölgesindeki film setinde fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Bilgehan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Rahatsızlığının nedeni ve son sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir?

Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir?

Mehmet Bilgehan Karaca, sinema alanında yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak çalışan bir isimdir. Haberlerde Mehmet Bilgehan Karaca'nın aslen makine mühendisliği eğitimi aldığı ve daha sonra sinemaya yöneldiği aktarılıyor.

Mehmet Bilgehan Karaca Kaç Yaşında?

Film veri tabanı IMDb'deki bilgilere göre Mehmet Bilgehan Karaca 14 Mart 1972 doğumlu. Bu bilgiye göre Mehmet Bilgehan Karaca 54 yaşında. Doğum yeri hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Mehmet Bilgehan Karaca'nın Filmleri

Mehmet Bilgehan Karaca'nın en bilinen işi 21 Aralık 2018'de vizyona giren Kurtlar ve Çakallar filmi. 1980 askeri darbesinin ardından Mamak Cezaevi'nde aynı koğuşu paylaşan devrimci bir gazeteci ile bir ülkücünün hikâyesini anlatan filmi Mehmet Bilgehan Karaca, Sencer Gültuna ile birlikte yönetti. Mehmet Bilgehan Karaca filmin senaryosunu Bektaş Topaloğlu ve Kubilay Öz ile birlikte yazdı, yapımcılığını da üstlendi. Mehmet Bilgehan Karaca ayrıca 2024 yapımı korku filmi Garez'de oyuncu olarak yer aldı.

Hastanede Ne Yaşandı?

Haberlere göre Mehmet Bilgehan Karaca'nın yakınları bilgi almak için hastaneye geldi. Bu sırada hastane bahçesinde görüntü almak isteyen bir gazeteci ile Mehmet Bilgehan Karaca'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Olay yerine çağrılan polisin müdahalesiyle gerginlik sona erdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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