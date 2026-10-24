Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Film Setinde Rahatsızlanan Yönetmen Hakkında Bilinenler
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Yönetmen, senarist ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, 23 Ekim 2026'da Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çekimleri süren bir film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Haberin ardından Mehmet Bilgehan Karaca'nın kim olduğu merak edildi. Peki Mehmet Bilgehan Karaca kimdir, kaç yaşında? İşte Mehmet Bilgehan Karaca hakkında bilinenler.
Mehmet Bilgehan Karaca, Akyazı'daki film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Bilgehan Karaca Kimdir?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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