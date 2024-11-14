Çiğ Sakatat Yediği Videolar ile Tanınan Dr. Tuba Güleç Kadınlar İçin Balayı Kokteyli Tarifi Verdi

Dr. Tuba Güleç'i tanıyanlarınız mutlaka vardır. Kendisi bir dönem çiğ göz, balık, et yediği videolar ile sık sık viral oluyordu. Son dönemde ise Güleç'i birbirinden faydalı bilgiler paylaştığı videolar ile görüyoruz. Doktorluk mesleğine geri dönen genç doktor hem hastanelerde gördüğü teknik aksaklıkları gidermenin yollarını paylaşıyor, hem de sağlıkla ilgili tavsiyeler veriyor. Kendisinden yine bilgilendirici bir video geldi.
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Dr. Tuba Güleç şimdi de kadınlar için balayı kokteyli tarifi verdi.
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Pek çok kişinin oldukça faydalı bulduğu videoya güldüren yorumlar da geldi.
İşte o tarif;
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