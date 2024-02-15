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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Lütfü Savaş ve Haluk Levent'e Dair Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Lütfü Savaş ve Haluk Levent'e Dair Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 08:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü'den Başak Kaya'nın sorularını yanıtlandırdı. En güvendiği illerin Ankara ve İstanbul olduğunu belirten Özel, oy potansiyeline dikkat çekti. Öte yandan Hatay'ın tartışmalı adayı Lütfü Savaş hakkında açıklamalarda bulunan Özel'den 'alternatif aday' açıklaması geldi.

Kaynak: Sözcü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın sorularını yanıtlayan Özel, öncelikle her yerde aday göstermeye çalıştıklarını belirterek 765 olan sayının 1081’e çıktığının altını çizdi.

İzmir'deki değişimi yorumlayan Özel, birebir mülakat yapıldığını belirterek  Büyük bir değişim oldu, tartışma doğal. Liyakate, eğitime, yabancı dile ve vizyona önem verdik. İzmir’in listeleri kıpır kıpır.” ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğine dair çıkan haberleri ise sert bir dille yalanladı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiği hayatımda duyduğum en büyük yalan. Ahmet Akın, bir numaralı kurmayıydı. Bursa adayımız da öyle, bana karşı çok sertti. İlk onları açıkladık. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, bir oy alamadık.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğine dair çıkan haberleri ise sert bir dille yalanladı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiği hayatımda duyduğum en büyük yalan. Ahmet Akın, bir numaralı kurmayıydı. Bursa adayımız da öyle, bana karşı çok sertti. İlk onları açıkladık. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, bir oy alamadık.

'Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiği hayatımda duyduğum en büyük yalan. Ahmet Akın, bir numaralı kurmayıydı. Bursa adayımız da öyle, bana karşı çok sertti. İlk onları açıkladık. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, bir oy alamadık...'

Mevcut adaylara dair değerlendirmelerde bulunan Özel, İstanbul ve Ankara Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın partinin de üzerinde oy potansiyeline sahip olduğunu ekledi.

Mevcut adaylara dair değerlendirmelerde bulunan Özel, İstanbul ve Ankara Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın partinin de üzerinde oy potansiyeline sahip olduğunu ekledi.

'En rahat olduğu iki il Ankara ve İstanbul.' diyen Özgür Özel, 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, partinin de çok üzerinde oy potansiyeline sahipler. Çok sıkı çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütf Savaş ise tepkilerin odağında. Özgür Özel, Hatay'da yapılan anketlerin sonucunun ise Lütfü Savaş'ı işaret ettiğini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütf Savaş ise tepkilerin odağında. Özgür Özel, Hatay'da yapılan anketlerin sonucunun ise Lütfü Savaş'ı işaret ettiğini belirtti.

“Birçok ankette Lütfü Savaş çıktı.' diyen Özgür Özel,  'Orada Gökhan Zan, büyük bir grubu organize ederek tepki gösterdi. Zan bizden Arsuz Belediyesi için talepte bulundu. ‘Savaş ile uyumlu çalışırım’ dedi. Sonra TİP’e gitti. ' ifadelerine yer verdi. 

Başka bir alternatif bulunursa adayın değişebileceğin belirten Özel'in açıklamaları şu yöndeydi;

'Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak. 60 PM üyemiz Hatay için nabız yoklamak ile görevli.  Doğru bulma arayışımızın bir sonucu bu.”

Özgür Özel, Haluk Levent ve Aylin Kotil'e teklif gitmesi konusunda da açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Haluk Levent ve Aylin Kotil'e teklif gitmesi konusunda da açıklamalarda bulundu.

“Bazen yöneticiler arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey ‘evet’ dese anket de yapardık. Aylin Hanım’ın İstanbul’da talebi vardı.  Resmi bir teklif olarak görmemek lazım.'

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