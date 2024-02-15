CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Lütfü Savaş ve Haluk Levent'e Dair Açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Lütfü Savaş ve Haluk Levent'e Dair Açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü'den Başak Kaya'nın sorularını yanıtlandırdı. En güvendiği illerin Ankara ve İstanbul olduğunu belirten Özel, oy potansiyeline dikkat çekti. Öte yandan Hatay'ın tartışmalı adayı Lütfü Savaş hakkında açıklamalarda bulunan Özel'den 'alternatif aday' açıklaması geldi.
Kaynak: Sözcü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğine dair çıkan haberleri ise sert bir dille yalanladı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiği hayatımda duyduğum en büyük yalan. Ahmet Akın, bir numaralı kurmayıydı. Bursa adayımız da öyle, bana karşı çok sertti. İlk onları açıkladık. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, bir oy alamadık.
Mevcut adaylara dair değerlendirmelerde bulunan Özel, İstanbul ve Ankara Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın partinin de üzerinde oy potansiyeline sahip olduğunu ekledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütf Savaş ise tepkilerin odağında. Özgür Özel, Hatay'da yapılan anketlerin sonucunun ise Lütfü Savaş'ı işaret ettiğini belirtti.
Özgür Özel, Haluk Levent ve Aylin Kotil'e teklif gitmesi konusunda da açıklamalarda bulundu.
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