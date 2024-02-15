CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Lütfü Savaş ve Haluk Levent'e Dair Açıklama

“Birçok ankette Lütfü Savaş çıktı.' diyen Özgür Özel, 'Orada Gökhan Zan, büyük bir grubu organize ederek tepki gösterdi. Zan bizden Arsuz Belediyesi için talepte bulundu. ‘Savaş ile uyumlu çalışırım’ dedi. Sonra TİP’e gitti. ' ifadelerine yer verdi.

Başka bir alternatif bulunursa adayın değişebileceğin belirten Özel'in açıklamaları şu yöndeydi;

'Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak. 60 PM üyemiz Hatay için nabız yoklamak ile görevli. Doğru bulma arayışımızın bir sonucu bu.”