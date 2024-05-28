Cezaevi Ziyareti Sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Açıklama: 'Demirtaş Dışarıda Olsa Terör Biterdi'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.
Demirtaş'ın dışarıda olması durumunda sivil siyasetin önünün açılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Eminim terör olayları biterdi. O nedenle Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulmasını doğru bulmuyorum' dedi.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası nedeniyle 42 yıl ceza alan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi cezaevinde ziyaret etti.
Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Türkiye siyasetini de konuştuk. Dünya siyasetini konuştuk. Yeni bir siyasi diline ihtiyaç olduğunu her iki arkadaşımız da dile getirdi. Kimsenin düşüncelerinden dolayı hapse atılmasını istemem. Düşüncesine katılırım ya da katılmam' dedi.
Demirtaş'ın dışarıda olması durumunda sivil siyasetin önünün açılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Eminim terör olayları biterdi. O nedenle Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulmasını doğru bulmuyorum' dedi. 🎥
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