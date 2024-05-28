Yurt Dışına Yerleşen Gencin Gitme Sebebi Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Umudumun Bittiği Yerde Geldim'

Türkiye'den giderek başka bir ülkeye yerleşen gencin, neden gittiğini anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye'den göç etmeye karar verdiğinde umudunu yitirmiş olduğunu söyleyen genç kadın, "Türkiye'de sistem diyor ki; 'Sen istediğin kadar çabala, istediğin kadar çalış babadan zengin değilsen ya da zengin bir adamlar evlenmiyosan biz sana belli bir miktarda maaş veririz' ve sen o maaşla istediğin arabayı ya taksitle alacaksın hayatını mahvedeceksin ya da o arabayı alamayıp kedinin ciğere baktığı gibi bakacaksın" dedi.
Bu durumu kabul etmediğini söyleyen genç, 'Ben pembe gözlüğümü takıp hayata devam edemedim, burada olmayı seçtim' dedi. 🎥
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