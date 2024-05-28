Görüş Bildir
Haberler
Video
Yurt Dışına Yerleşen Gencin Gitme Sebebi Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Umudumun Bittiği Yerde Geldim'

Yurt Dışına Yerleşen Gencin Gitme Sebebi Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Umudumun Bittiği Yerde Geldim'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 13:28

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'den giderek başka bir ülkeye yerleşen gencin, neden gittiğini anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'den göç etmeye karar verdiğinde umudunu yitirmiş olduğunu söyleyen genç kadın, "Türkiye'de sistem diyor ki; 'Sen istediğin kadar çabala, istediğin kadar çalış babadan zengin değilsen ya da zengin bir adamlar evlenmiyosan biz sana belli bir miktarda maaş veririz' ve sen o maaşla istediğin arabayı ya taksitle alacaksın hayatını mahvedeceksin ya da o arabayı alamayıp kedinin ciğere baktığı gibi bakacaksın" dedi.

Türkiye'den göç etmeye karar verdiğinde umudunu yitirmiş olduğunu söyleyen genç kadın, "Türkiye'de sistem diyor ki; 'Sen istediğin kadar çabala, istediğin kadar çalış babadan zengin değilsen ya da zengin bir adamlar evlenmiyosan biz sana belli bir miktarda maaş veririz' ve sen o maaşla istediğin arabayı ya taksitle alacaksın hayatını mahvedeceksin ya da o arabayı alamayıp kedinin ciğere baktığı gibi bakacaksın" dedi.

Bu durumu kabul etmediğini söyleyen genç, 'Ben pembe gözlüğümü takıp hayata devam edemedim, burada olmayı seçtim' dedi. 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın