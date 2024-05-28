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Vize Alıp ABD'ye Gidemeyince ABD'yi Evine Getirdi! Binanın Tepesine Vinçle Özgürlük Anıtı Koydurdu

Vize Alıp ABD'ye Gidemeyince ABD'yi Evine Getirdi! Binanın Tepesine Vinçle Özgürlük Anıtı Koydurdu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 16:05

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Hindistan'da bir köyde yaşayan Gurmeet Singh Brar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vizesinin reddedilmesi sonrası evinin tepesine Amerika'nın sembol yapılarından biri olan Özgürlük Heykeli'ni koydurdu. 

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Hindistan'ın Pencap Moga bölgesindeki Langiana Nawan köyünde yaşayan Gurmeet Singh Brar vize başvurusunun reddedilmesi sonrası ilginç bir karar aldı.

Hindistan'ın Pencap Moga bölgesindeki Langiana Nawan köyünde yaşayan Gurmeet Singh Brar vize başvurusunun reddedilmesi sonrası ilginç bir karar aldı.

Ailesinin ABD ile bağlantısının bulunduğunu söyleyen Brar, Özgürlük Anıtı'nı oraya koyma sebebinin bu bağlantıyı herkesin görmesini istemesi olduğunu söyledi.

Ailesinin ABD ile bağlantısının bulunduğunu söyleyen Brar, Özgürlük Anıtı'nı oraya koyma sebebinin bu bağlantıyı herkesin görmesini istemesi olduğunu söyledi.

İşte heykelin binanın tepesine yerleştirildiği anlar; 🎥

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