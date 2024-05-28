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Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi! Damadın Ağabeylerinden 2 Adet TIR Lastiği

Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi! Damadın Ağabeylerinden 2 Adet TIR Lastiği

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 14:11

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Adana'da TIR şoförlüğü yapan 2 ağabey, kendileri gibi TIR şoförü olan kardeşlerinin düğününde hediye olarak lastik aldı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran damat, 'Gerçekten ihtiyacım vardı, sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım' dedi. 

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yağayan TIR Şoförlüğü yapan Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu (25) ile pazar günü dünya evine girdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yağayan TIR Şoförlüğü yapan Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu (25) ile pazar günü dünya evine girdi.

Düğün salonuna girmeden önce kendi TIR'larıyla konvoy yapan ailenin ilginç kutlaması salonda da devam etti.

Düğün salonuna girmeden önce kendi TIR'larıyla konvoy yapan ailenin ilginç kutlaması salonda da devam etti.

Damat kendisi gibi TIR şoförü olan ağabeyleri düğün hediyesi olarak 2 tane TIR lastiği verdi.

Damat kendisi gibi TIR şoförü olan ağabeyleri düğün hediyesi olarak 2 tane TIR lastiği verdi.

Gördüğü manzara karşısında şaşıran damat, 'Gerçekten ihtiyacım vardı, sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım' dedi. 🎥

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