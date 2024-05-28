Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi! Damadın Ağabeylerinden 2 Adet TIR Lastiği

Adana'da TIR şoförlüğü yapan 2 ağabey, kendileri gibi TIR şoförü olan kardeşlerinin düğününde hediye olarak lastik aldı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran damat, 'Gerçekten ihtiyacım vardı, sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım' dedi.