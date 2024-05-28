Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi! Damadın Ağabeylerinden 2 Adet TIR Lastiği

İçeriğin Devamı Aşağıda
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yağayan TIR Şoförlüğü yapan Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu (25) ile pazar günü dünya evine girdi.
Düğün salonuna girmeden önce kendi TIR'larıyla konvoy yapan ailenin ilginç kutlaması salonda da devam etti.
Damat kendisi gibi TIR şoförü olan ağabeyleri düğün hediyesi olarak 2 tane TIR lastiği verdi.
Gördüğü manzara karşısında şaşıran damat, 'Gerçekten ihtiyacım vardı, sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım' dedi. 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın