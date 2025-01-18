Cem Küçük İddia Etti: Ekrem İmamoğlu Tunceli'den Milletvekili Olabilir
Cem Küçük İddia Etti: Ekrem İmamoğlu Tunceli'den Milletvekili Olabilir
CHP yönetimi, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya olan Ekrem İmamoğlu için formül arayışına girdi.
Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de Medya Kritik programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Küçük'ün iddialarına göre CHP masasındaki en güçlü formül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) İmamoğlu’nu Tunceli’de ara seçimle milletvekili seçtirip dokunulmazlık kazandırmak.
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CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ihale soruşturması ve yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpların büyükleri heybede” açıklaması dikkat çekmişti.
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CHP, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ekrem İmamoğlu için yeni formüller aramaya başladı.
Her an siyasi yasak çıkarsa ne yapılacağına dair CHP yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Gazeteci Cem Küçük’ün dikkat çeken iddiası “Tunceli formülü” oldu.
TGRT Haber’de Medya Kritik yayınında konuşan Küçük, İBB Başkanı İmamoğlu için CHP’nin elinde bir Tunceli formülü olduğunu ileri sürdü.
“Tunceli’de ara seçime gidilip Ekrem İmamoğlu’na vekillik kazandırma düşüncesi var.”
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Genel başkanlık formülü de masada.
Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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