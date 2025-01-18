Cem Küçük İddia Etti: Ekrem İmamoğlu Tunceli'den Milletvekili Olabilir

Tunceli'den vekil seçtirme formülünün yanı sıra genel başkanlık formülünün de masada olduğunu kaydeden Küçük, “Tunceli'de bir ara seçim yapılması ve buradan İmamoğlu'nun bu kentten dokunulmazlık zırhı kazandırılmak isteniyor. Genel başkanlık formülü de konuşulmuş ama bana Tunceli formülü daha mantıklı geliyor' diye konuştu.