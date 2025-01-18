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Cem Küçük İddia Etti: Ekrem İmamoğlu Tunceli'den Milletvekili Olabilir

Cem Küçük İddia Etti: Ekrem İmamoğlu Tunceli'den Milletvekili Olabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 10:22

CHP yönetimi, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya olan Ekrem İmamoğlu için formül arayışına girdi. 

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de Medya Kritik programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

Küçük'ün iddialarına göre CHP masasındaki en güçlü formül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) İmamoğlu’nu Tunceli’de ara seçimle milletvekili seçtirip dokunulmazlık kazandırmak. 

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CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ihale soruşturması ve yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpların büyükleri heybede” açıklaması dikkat çekmişti.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ihale soruşturması ve yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpların büyükleri heybede” açıklaması dikkat çekmişti.

Erdoğan’ın bu sözleri “CHP’ye operasyonların devamı gelecek” olarak yorumlanmıştı.

CHP, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ekrem İmamoğlu için yeni formüller aramaya başladı.

CHP, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ekrem İmamoğlu için yeni formüller aramaya başladı.

İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada ‘siyasi yasak’ tehlikesiyle karşı karşıya.

Her an siyasi yasak çıkarsa ne yapılacağına dair CHP yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Gazeteci Cem Küçük’ün dikkat çeken iddiası “Tunceli formülü” oldu.

Her an siyasi yasak çıkarsa ne yapılacağına dair CHP yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Gazeteci Cem Küçük’ün dikkat çeken iddiası “Tunceli formülü” oldu.

TGRT Haber’de Medya Kritik yayınında konuşan Küçük, İBB Başkanı İmamoğlu için CHP’nin elinde bir Tunceli formülü olduğunu ileri sürdü.

TGRT Haber’de Medya Kritik yayınında konuşan Küçük, İBB Başkanı İmamoğlu için CHP’nin elinde bir Tunceli formülü olduğunu ileri sürdü.

“Tunceli’de ara seçime gidilip Ekrem İmamoğlu’na vekillik kazandırma düşüncesi var.”

“Tunceli’de ara seçime gidilip Ekrem İmamoğlu’na vekillik kazandırma düşüncesi var.”

Küçük’ün iddialarına göre CHP’nin aklındaki formül Tunceli’de ara seçime ve gitmek burada İmamoğlu’nun vekil seçtirmek: 'DEM Parti'nin Tunceli Milletvekili Ayten Kordu istifa ederse orada bir ara seçim oluyor. Ekrem Bey oradan seçilirse dokunulmazlığı alıyor.'

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Genel başkanlık formülü de masada.

Genel başkanlık formülü de masada.

Tunceli'den vekil seçtirme formülünün yanı sıra genel başkanlık formülünün de masada olduğunu kaydeden Küçük, “Tunceli'de bir ara seçim yapılması ve buradan İmamoğlu'nun bu kentten dokunulmazlık zırhı kazandırılmak isteniyor. Genel başkanlık formülü de konuşulmuş ama bana Tunceli formülü daha mantıklı geliyor' diye konuştu.

Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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