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Bunu da Görmedik Demeyiz: Alüminyum Kabloyu Renklendirip 'Bakır Kablo' Diye İç Tesisat Döşemişler!

Bunu da Görmedik Demeyiz: Alüminyum Kabloyu Renklendirip 'Bakır Kablo' Diye İç Tesisat Döşemişler!

Dolandırıcılık
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:25

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Gün geçmiyor ki güzel yurdumuzda ilginç bir olayla daha karşılaşmayalım...

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde bir usta, eve döşenen iç tesisatta kullanılan kablonun sahte olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde bir usta, eve döşenen iç tesisatta kullanılan kablonun sahte olduğunu açıkladı.

Alüminyum kablonun renklendirilerek bakır kablo görüntüsü verildiğini belirten usta, 'Bu hayatta bu da başımıza geldi ya' dedi.

Alüminyum kablonun renklendirilerek bakır kablo görüntüsü verildiğini belirten usta, 'Bu hayatta bu da başımıza geldi ya' dedi.

İşte o anlar: 👇

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sinan kemal

Dana tezeğini, koyun tezeği ile sıvayıp, satan var. Bu ne ki? (Koyun tezeği daha iyi yanıyor)