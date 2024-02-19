Bunu da Görmedik Demeyiz: Alüminyum Kabloyu Renklendirip 'Bakır Kablo' Diye İç Tesisat Döşemişler!

Gün geçmiyor ki güzel yurdumuzda ilginç bir olayla daha karşılaşmayalım...
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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde bir usta, eve döşenen iç tesisatta kullanılan kablonun sahte olduğunu açıkladı.
Alüminyum kablonun renklendirilerek bakır kablo görüntüsü verildiğini belirten usta, 'Bu hayatta bu da başımıza geldi ya' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Dana tezeğini, koyun tezeği ile sıvayıp, satan var. Bu ne ki? (Koyun tezeği daha iyi yanıyor)