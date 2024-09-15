Görüş Bildir
Haberler
Video
Bulgaristan'da NATO Kutlaması İçin Gösteri Uçuşlarına Hazırlanan Eğitim Uçağı Prova Sırasında Düştü

Bulgaristan'da NATO Kutlaması İçin Gösteri Uçuşlarına Hazırlanan Eğitim Uçağı Prova Sırasında Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

Bulgaristan'ın NATO'ya katılışının 20. yıl dönümü kutlamaları için yapılacak gösteriye hazırlanan bir eğitim uçağı prova esnasında düştü. Uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, 'L-39ZA' tipi iki kişilik bir uçağın eğitim sırasında düştüğünü ve iki eğitmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, 'L-39ZA' tipi iki kişilik bir uçağın eğitim sırasında düştüğünü ve iki eğitmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uçağın düştüğü yerde patlama meydana gelirken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Uçağın düştüğü yerde patlama meydana gelirken o anlar saniye saniye kaydedildi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın