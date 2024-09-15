Bulgaristan'da NATO Kutlaması İçin Gösteri Uçuşlarına Hazırlanan Eğitim Uçağı Prova Sırasında Düştü

Havaalanında Aldatıldığını Öğrenen Bir Adam Havaalanını Birbirine Kattı: "Kim Lan Bu Herif"

Mersin'de Bir Kadını Darp Eden Şahsa Çevredeki Vatandaşlar "Gücün Ona mı Yetiyor?" Diyerek Müdahale Etti