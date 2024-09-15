Bulgaristan'da NATO Kutlaması İçin Gösteri Uçuşlarına Hazırlanan Eğitim Uçağı Prova Sırasında Düştü

Bulgaristan'ın NATO'ya katılışının 20. yıl dönümü kutlamaları için yapılacak gösteriye hazırlanan bir eğitim uçağı prova esnasında düştü. Uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, 'L-39ZA' tipi iki kişilik bir uçağın eğitim sırasında düştüğünü ve iki eğitmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçağın düştüğü yerde patlama meydana gelirken o anlar saniye saniye kaydedildi.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın