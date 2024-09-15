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Sakarya'daki Bir Fabrikada Patlama Meydana Geldi: 20 Yaralı Var!

Sakarya'daki Bir Fabrikada Patlama Meydana Geldi: 20 Yaralı Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 14:05 Son Güncelleme: 15.09.2024 - 14:09

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

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Patlama, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarında bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı.

Patlama, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarında bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı.

Olayın ardından fabrikada büyük çapta bir yangın başladı.

Olayın ardından fabrikada büyük çapta bir yangın başladı.

Patlamanın ardından, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonrası yükselen yoğun duman, ilçenin farklı bölgelerinden de görülebiliyor.

Patlama sonrası yükselen yoğun duman, ilçenin farklı bölgelerinden de görülebiliyor.
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O anları kaydeden bir sürücü, patlama sonrasındaki dumanı saniye saniye görüntüledi.👇

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