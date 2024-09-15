Jahrein, Selahattin Demirtaş ile Davasını Gerekçe Göstererek Serbest Kalmak İstedi!

Twitch yayıncısı Jahrein mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç, müstehcen içerik nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep ederken, Selahattin Demirtaş ile olan yargı süreçlerine de dikkat çekti.