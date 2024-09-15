Jahrein, Selahattin Demirtaş ile Davasını Gerekçe Göstererek Serbest Kalmak İstedi!
Jahrein, Selahattin Demirtaş ile Davasını Gerekçe Göstererek Serbest Kalmak İstedi!
Twitch yayıncısı Jahrein mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç, müstehcen içerik nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep ederken, Selahattin Demirtaş ile olan yargı süreçlerine de dikkat çekti.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını ve müstehcenlik suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldığını duyurmuştu.
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Ardından İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 13 Eylül'de Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un tutuklandığını duyurmuştu.
İşte konuya ilişkin Demirmenci'nin attığı o tweet:
Son olarak, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Avukat, talep beyanında, Jahrein'in Selahattin Demirtaş ile ilgili bir dosyasının bulunduğunu belirterek, cezaevi koşullarında güvenlik risklerine dikkat çekti.
Mumcuoğlu, cezaevinde Jahrein'in hedef haline gelebileceğini öne sürdü.👇
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Jahrein, geçtiğimiz aylarda Demirtaş’ın hasta annesine Twitter'da küfretmişti. Ancak gelen tepkiler sonrası attığı tweeti silip özür dilemişti.
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