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Jahrein, Selahattin Demirtaş ile Davasını Gerekçe Göstererek Serbest Kalmak İstedi!

Jahrein, Selahattin Demirtaş ile Davasını Gerekçe Göstererek Serbest Kalmak İstedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 13:52

Twitch yayıncısı Jahrein mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç, müstehcen içerik nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep ederken, Selahattin Demirtaş ile olan yargı süreçlerine de dikkat çekti.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını ve müstehcenlik suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını ve müstehcenlik suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik👇

Ardından İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 13 Eylül'de Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un tutuklandığını duyurmuştu.

Ardından İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 13 Eylül'de Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un tutuklandığını duyurmuştu.

İşte konuya ilişkin Demirmenci'nin attığı o tweet:

İşte konuya ilişkin Demirmenci'nin attığı o tweet:

Son olarak, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Avukat, talep beyanında, Jahrein'in Selahattin Demirtaş ile ilgili bir dosyasının bulunduğunu belirterek, cezaevi koşullarında güvenlik risklerine dikkat çekti.

Son olarak, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Avukat, talep beyanında, Jahrein'in Selahattin Demirtaş ile ilgili bir dosyasının bulunduğunu belirterek, cezaevi koşullarında güvenlik risklerine dikkat çekti.

Mumcuoğlu, cezaevinde Jahrein'in hedef haline gelebileceğini öne sürdü.👇

Mumcuoğlu, cezaevinde Jahrein'in hedef haline gelebileceğini öne sürdü.👇
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Jahrein, geçtiğimiz aylarda Demirtaş’ın hasta annesine Twitter'da küfretmişti. Ancak gelen tepkiler sonrası attığı tweeti silip özür dilemişti.

Jahrein, geçtiğimiz aylarda Demirtaş’ın hasta annesine Twitter'da küfretmişti. Ancak gelen tepkiler sonrası attığı tweeti silip özür dilemişti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik👇

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