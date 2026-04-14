Bu Uygulamaları Hemen Silin! Teknoloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Dijital Güvenliğiniz Tehlikede Olabilir!

Bu Uygulamaları Hemen Silin! Teknoloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Dijital Güvenliğiniz Tehlikede Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2026 - 09:55

Siber güvenlik dünyasının tanınmış ismi Ben van der Burg, dünya genelinde milyarlarca insanın kullandığı ABD merkezli teknoloji uygulamalarına karşı ciddi bir güvenlik uyarısında bulundu. Dijital verilerin gizliliğinin artık garanti edilemediğini belirten uzman, kullanıcıları Gmail ve WhatsApp gibi popüler araçları terk ederek Avrupa merkezli daha güvenli alternatiflere geçmeye davet etti.

Teknoloji analizleri ve dijital strateji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hollandalı uzman Ben van der Burg, Silikon Vadisi merkezli yazılımların yaygın kullanımının hem bireyler hem de kurumlar için büyük bir "stratejik açık" yarattığını açıkladı.

Teknoloji analizleri ve dijital strateji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hollandalı uzman Ben van der Burg, Silikon Vadisi merkezli yazılımların yaygın kullanımının hem bireyler hem de kurumlar için büyük bir "stratejik açık" yarattığını açıkladı.

Özellikle ABD hukuk sistemindeki CLOUD Yasası'nın, federal kurumlara dünya üzerindeki verilere erişim yetkisi tanıdığına dikkat çeken uzman, Avrupa Birliği'nin katı veri koruma kurallarının (GDPR) bu sistem karşısında yetersiz kalabildiğini vurguladı. Kullanıcıların sunduğu konfor nedeniyle vazgeçemediği ücretsiz servislerin, aslında veri güvenliği açısından gizli bir maliyeti olduğunu savunan Van der Burg, verilerin kontrolünü elinde tutanın kuralları da belirlediğini hatırlatarak dijital egemenliğin önemine işaret etti.

Güvenli bir dijital yaşam için köklü bir değişim gerektiğini savunan uzman, e-posta trafiğinden mesajlaşmaya kadar her alanda Avrupa merkezli araçların tercih edilmesini öneriyor. Bu kapsamda, mesajların içeriklerini operatörlerin bile okuyamadığı İsviçre merkezli ProtonMail veya Almanya'nın şifreleme odaklı servisi Tutanota, Gmail'e karşı en güçlü rakipler olarak öne çıkıyor. Mesajlaşma tarafında ise WhatsApp'ın veri paylaşım politikalarına karşı, kayıt sırasında telefon numarası dahi istemeyen ve tam anonimlik sağlayan Threema uygulaması tavsiye ediliyor. Uzman ayrıca, kişisel verilerin depolanmasında Google Drive yerine kontrolün tamamen kullanıcıda olduğu NextCloud sisteminin, endüstriyel casusluk risklerini minimize ettiğini ifade ediyor.

Dijital bağımsızlığın sadece yazılımla sınırlı kalmadığını belirten Van der Burg, internet aramalarında kullanıcıyı takip etmeyen Ecosia ve Startpage gibi arama motorlarının yanı sıra donanım tarafında da radikal adımlar atılabileceğini söylüyor.

Dijital bağımsızlığın sadece yazılımla sınırlı kalmadığını belirten Van der Burg, internet aramalarında kullanıcıyı takip etmeyen Ecosia ve Startpage gibi arama motorlarının yanı sıra donanım tarafında da radikal adımlar atılabileceğini söylüyor.

Hollanda üretimi olan ve parçaları kolayca değiştirilebilen modüler akıllı telefon Fairphone, bu dijital özgürlük hareketinin bir parçası olarak gösteriliyor. Avrupa merkezli bu alternatiflerin bazen ücretli olabileceğini veya alışılmışın dışında arayüzler sunabileceğini kabul eden siber güvenlik uzmanı, kişisel verilerin korunması ve ağ üzerindeki özgürlüğün bu küçük zorluklara değecek kadar değerli olduğunun altını çiziyor. Amerika merkezli tekelleşmiş yazılımlardan uzaklaşmanın, her bireyin kendi güvenli dijital sığınağını inşa etmesi için atacağı ilk ve en kritik adım olduğu belirtiliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
