Bu Uygulamaları Hemen Silin! Teknoloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Dijital Güvenliğiniz Tehlikede Olabilir!

Özellikle ABD hukuk sistemindeki CLOUD Yasası'nın, federal kurumlara dünya üzerindeki verilere erişim yetkisi tanıdığına dikkat çeken uzman, Avrupa Birliği'nin katı veri koruma kurallarının (GDPR) bu sistem karşısında yetersiz kalabildiğini vurguladı. Kullanıcıların sunduğu konfor nedeniyle vazgeçemediği ücretsiz servislerin, aslında veri güvenliği açısından gizli bir maliyeti olduğunu savunan Van der Burg, verilerin kontrolünü elinde tutanın kuralları da belirlediğini hatırlatarak dijital egemenliğin önemine işaret etti.

Güvenli bir dijital yaşam için köklü bir değişim gerektiğini savunan uzman, e-posta trafiğinden mesajlaşmaya kadar her alanda Avrupa merkezli araçların tercih edilmesini öneriyor. Bu kapsamda, mesajların içeriklerini operatörlerin bile okuyamadığı İsviçre merkezli ProtonMail veya Almanya'nın şifreleme odaklı servisi Tutanota, Gmail'e karşı en güçlü rakipler olarak öne çıkıyor. Mesajlaşma tarafında ise WhatsApp'ın veri paylaşım politikalarına karşı, kayıt sırasında telefon numarası dahi istemeyen ve tam anonimlik sağlayan Threema uygulaması tavsiye ediliyor. Uzman ayrıca, kişisel verilerin depolanmasında Google Drive yerine kontrolün tamamen kullanıcıda olduğu NextCloud sisteminin, endüstriyel casusluk risklerini minimize ettiğini ifade ediyor.