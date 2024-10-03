Bu Nasıl Fantezi? Serenay Sarıkaya'nın Yatağının Üstündeki Asılı Ayna Dillere Fena Düştü!
Bu Nasıl Fantezi? Serenay Sarıkaya'nın Yatağının Üstündeki Asılı Ayna Dillere Fena Düştü!
AD Middle East isimli dergiye İstanbul'daki evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın yatağının üzerindeki ayna detayı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Attığı her adım olay olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde bir ilke imza atarak evinin kapılarını AD Middle East isimli dergiye açtı biliyorsunuz!
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Leopar desenli koltuğundan tuhaf tuvaletine ev genel olarak epey goygoy malzemesi de çıkarmıştı hatta!
Fakat özellikle bir detay vardı ki sosyal medya kullanıcıları ne diyeceğini bilemedi! 🙈 Evet, tam olarak yatağın üstünde asılı duran aynadan bahsediyoruz!
"O ayna değildir ya" diyenler için de kanıtı şöyle bırakalım, bildiğiniz koca bir ayna asılı Sarıkaya'nın yatağının tam üzerinde. Siz buna cesaret eder miydiniz? Ya da havalı mı bu? Bilemiyoruz. Sözü size bırakacağız fakat gelin önce X kullanıcıları yatak üstünde ayna fantezisine nasıl yaklaşmış ona bakalım! 👇
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