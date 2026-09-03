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Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaşmış Olabilirsin!

Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaşmış Olabilirsin!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 22:01
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Bazen insan kendinden uzaklaştığını fark etmeden yaşamaya devam eder. Eskiden keyif aldığın şeyler artık sana hiçbir şey hissettirmeyebilir, ne istediğini bilmek zorlaşabilir ya da sürekli başkalarının beklentilerine göre hareket ettiğini fark edebilirsin. Üstelik dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünürken içeride bambaşka bir hikaye yaşanabilir. Kendine yabancılaşmak her zaman büyük ve dramatik değişimlerle ortaya çıkmaz. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini sık sık yaptığını düşün. Sonuçta kendinle ne kadar bağlantıda olduğunu birlikte görelim.

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Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaşmış Olabilirsin!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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