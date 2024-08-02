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Bir Vatandaş Sokağın Ortasında İlginç Hareketler Yaptı: Herkesin Zengin Olduğunu İddia Etti

Bir Vatandaş Sokağın Ortasında İlginç Hareketler Yaptı: Herkesin Zengin Olduğunu İddia Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 14:04

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Sokak röportajına rastlayan bir vatandaş, herkesin zengin olduğunu savundu ve 'Açım' diyenlerin yalan söylediğini belirtti.

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Vatandaş, çalışan herkese Allah'ın para vereceğini söyledi ve param yok diyenleri eleştirdi.

Vatandaş, çalışan herkese Allah'ın para vereceğini söyledi ve param yok diyenleri eleştirdi.

Herkesin zengin olduğunu savunan vatandaş, ilginç hareketler yaparak ve sesler çıkararak dikkat çekti.

Herkesin zengin olduğunu savunan vatandaş, ilginç hareketler yaparak ve sesler çıkararak dikkat çekti.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

Sakarya Konya Rize ne bekliyorsunuz

mamamia

Bir de cahillerden oluşan boş inançlılar sınıfı vardır elbet, böyleleri hiçbir şey bilmemekle kalmaz, olmayanı da bilirlerdi. Jules verne'nin dediği tam ola... Devamını Gör

Mehmet UĞUR

Twerk reis