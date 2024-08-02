Bir Vatandaş Sokağın Ortasında İlginç Hareketler Yaptı: Herkesin Zengin Olduğunu İddia Etti

Sokak röportajına rastlayan bir vatandaş, herkesin zengin olduğunu savundu ve 'Açım' diyenlerin yalan söylediğini belirtti.
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Vatandaş, çalışan herkese Allah'ın para vereceğini söyledi ve param yok diyenleri eleştirdi.
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Herkesin zengin olduğunu savunan vatandaş, ilginç hareketler yaparak ve sesler çıkararak dikkat çekti.
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