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Tıp Öğrencileri 'Sınava Tekrar Girsen Tıp Yazar mıydın?' Sorusunu Yanıtladı: "Hastasına Bir İş"

Tıp Öğrencileri 'Sınava Tekrar Girsen Tıp Yazar mıydın?' Sorusunu Yanıtladı: "Hastasına Bir İş"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:43

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Tıp fakültesi, öğrencilerin yoğun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçtikleri bir akademik programdır. Bu zorlu fakültede okuyan öğrencilere 'Sınava tekrar girsen tıp yazar mıydın?' sorusu yöneltildi.

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Öğrencilerden bazıları, tekrar sınava girseler tıp fakültesini tercih etmeyeceklerini söylerken, bazıları ise tıbbı "hastasına bir meslek" olarak tanımladı.

Öğrencilerden bazıları, tekrar sınava girseler tıp fakültesini tercih etmeyeceklerini söylerken, bazıları ise tıbbı "hastasına bir meslek" olarak tanımladı.

Siz tıp fakültesinde okumak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım 🌸

Siz tıp fakültesinde okumak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım 🌸

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