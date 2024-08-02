Tıp Öğrencileri 'Sınava Tekrar Girsen Tıp Yazar mıydın?' Sorusunu Yanıtladı: "Hastasına Bir İş"

Tıp fakültesi, öğrencilerin yoğun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçtikleri bir akademik programdır. Bu zorlu fakültede okuyan öğrencilere 'Sınava tekrar girsen tıp yazar mıydın?' sorusu yöneltildi.
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Öğrencilerden bazıları, tekrar sınava girseler tıp fakültesini tercih etmeyeceklerini söylerken, bazıları ise tıbbı "hastasına bir meslek" olarak tanımladı.
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Siz tıp fakültesinde okumak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım 🌸
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