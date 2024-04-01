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Bir Sokak Röportajında 3 Tane Gezegen İsmi Sayması İstenen Amca Verdiği Cevapla Dumur Etti

Bir Sokak Röportajında 3 Tane Gezegen İsmi Sayması İstenen Amca Verdiği Cevapla Dumur Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 18:13

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Bildiğiniz üzere seçim dönemini geride bıraktık. Bu yüzden sokak röportajlarındaki gergin atmosfer ve 'Kime oy vereceksiniz?' sorusu yerini daha eğlenceli anlara bıraktı.

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Bir sokak röportajında halkımıza 3 tane gezegen ismi soruldu.

Bir sokak röportajında halkımıza 3 tane gezegen ismi soruldu.

Vatandaşlardan biri verdiği cevaplara izleyenleri şoke etti.

Vatandaşlardan biri verdiği cevaplara izleyenleri şoke etti.

İşte o video;

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Mesut Enişte

Tamam yau amcayı kırmayın, Uranüs’ün adını Anüs olarak değiştirin. En azından çabaladı:)))

HAZEL LiFE

Dune, çöl gezegenindeki solucanları söylüyor dayı :D Sizde hiçbir şeyden anlamıyorsunuz yav

E.B.

4.yü sorarlarsa o da penüs :)