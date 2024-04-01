Bir Sokak Röportajında 3 Tane Gezegen İsmi Sayması İstenen Amca Verdiği Cevapla Dumur Etti

Bildiğiniz üzere seçim dönemini geride bıraktık. Bu yüzden sokak röportajlarındaki gergin atmosfer ve 'Kime oy vereceksiniz?' sorusu yerini daha eğlenceli anlara bıraktı.
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Bir sokak röportajında halkımıza 3 tane gezegen ismi soruldu.
Vatandaşlardan biri verdiği cevaplara izleyenleri şoke etti.
İşte o video;
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Tamam yau amcayı kırmayın, Uranüs’ün adını Anüs olarak değiştirin. En azından çabaladı:)))
Dune, çöl gezegenindeki solucanları söylüyor dayı :D Sizde hiçbir şeyden anlamıyorsunuz yav
4.yü sorarlarsa o da penüs :)