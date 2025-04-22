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Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti: İsrail’de Bir Kadın Sörf Tahtasının Altındaki Köpek Balığının Üstüne Düştü

Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti: İsrail’de Bir Kadın Sörf Tahtasının Altındaki Köpek Balığının Üstüne Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 23:54

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İsrail’de Hadera Nehri’ne giren bir kişinin köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesi dünya basınında yer edindi. Köpek balığı saldırısıyla gerçekleşen ölüm sebebiyle İsrail’de bir tedirginlik hakimken bugün yeni bir video gündeme geldi. Bir kadın, kürek sörfü tahtasının üzerindeyken çevresinde beliren köpek balıklarını görünce dengesini sağlayamadı. Kadın, köpek balığının üzerine düştüğü sırada anbean cep telefonu kamerasıyla kaydediliyordu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, “Ucuz atlattı” dedirtti.

Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, “Ucuz atlattı” dedirtti.

Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülere işin ciddiyetini farkında olmadıklarına dair, “Köpek balıklarının evcil hayvan olmadığını anlamıyorlar” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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