Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti: İsrail’de Bir Kadın Sörf Tahtasının Altındaki Köpek Balığının Üstüne Düştü

İsrail’de Hadera Nehri’ne giren bir kişinin köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesi dünya basınında yer edindi. Köpek balığı saldırısıyla gerçekleşen ölüm sebebiyle İsrail’de bir tedirginlik hakimken bugün yeni bir video gündeme geldi. Bir kadın, kürek sörfü tahtasının üzerindeyken çevresinde beliren köpek balıklarını görünce dengesini sağlayamadı. Kadın, köpek balığının üzerine düştüğü sırada anbean cep telefonu kamerasıyla kaydediliyordu. Gelin detaylara geçelim!
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Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, “Ucuz atlattı” dedirtti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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