onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadının Kınasında Yaptığı Salona Giriş Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu: “Daha Neler Göreceğiz?”

Bir Kadının Kınasında Yaptığı Salona Giriş Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu: “Daha Neler Göreceğiz?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 14:09

İçerik Devam Ediyor

@afranurasan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, kına gecesinden bir kesit paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Artık kına-düğün gibi özel günlerde binbir çeşit şov yapılıyor. Genç kadın da kına gecesi için disko topu kostümü giyen dansçılar tercih etmişti. “Disko topu kostümü giyen dansçılar mı?” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Sosyal medyada ilgi gören videoya izleyicilerden tepki geldi.

Sosyal medyada ilgi gören videoya izleyicilerden tepki geldi.

Gitgide değişen kına-düğün kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Özel gününde isteyen istediğini yapar diyenlerden mi yoksa klasikten yana olanlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın