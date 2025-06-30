Bir Kadının Kınasında Yaptığı Salona Giriş Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu: “Daha Neler Göreceğiz?”

@afranurasan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, kına gecesinden bir kesit paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Artık kına-düğün gibi özel günlerde binbir çeşit şov yapılıyor. Genç kadın da kına gecesi için disko topu kostümü giyen dansçılar tercih etmişti. “Disko topu kostümü giyen dansçılar mı?” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!