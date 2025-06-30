Bir Kadının Kınasında Yaptığı Salona Giriş Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu: “Daha Neler Göreceğiz?”

@afranurasan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, kına gecesinden bir kesit paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Artık kına-düğün gibi özel günlerde binbir çeşit şov yapılıyor. Genç kadın da kına gecesi için disko topu kostümü giyen dansçılar tercih etmişti. “Disko topu kostümü giyen dansçılar mı?” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Sosyal medyada ilgi gören videoya izleyicilerden tepki geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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