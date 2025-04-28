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Bir Kadın Hipnoz ile Danışanına Adını Unutturduğunu İddia Etti

Bir Kadın Hipnoz ile Danışanına Adını Unutturduğunu İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 15:31

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Son zamanlarda hipnoza dair birçok paylaşım görür olduk. Sosyal medyasa hızla artan hipnoz içerikleri gerçekliğiyle ilgili izleyenlerin kafasını karıştırıyor. Dilhara Duman adlı kişi de bir danışanıyla paylaşım yaptı. Bahar adlı kadına adını unutturduğunu iddia etmişti. Gelin detaylara geçelim, gerçek olup olmadığına siz karar verin.

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İşte detaylar 👇

Bahar adlı kadının hipnozun etkisiyle dili tutulmuştu.

Bahar adlı kadının hipnozun etkisiyle dili tutulmuştu.

“Bana yapılmadan inanmam” diyenler yorumlarda buluştu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hipnozun etkisiyle zihni yönetmek mümkün mü? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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