Bir Kadın Hipnoz ile Danışanına Adını Unutturduğunu İddia Etti

Son zamanlarda hipnoza dair birçok paylaşım görür olduk. Sosyal medyasa hızla artan hipnoz içerikleri gerçekliğiyle ilgili izleyenlerin kafasını karıştırıyor. Dilhara Duman adlı kişi de bir danışanıyla paylaşım yaptı. Bahar adlı kadına adını unutturduğunu iddia etmişti. Gelin detaylara geçelim, gerçek olup olmadığına siz karar verin.