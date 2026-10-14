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Bir Genç Metroya Yapıştırdığı Telefonla İstanbul'un Muhteşem Manzarasını Görüntüledi

Bir Genç Metroya Yapıştırdığı Telefonla İstanbul'un Muhteşem Manzarasını Görüntüledi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
14.10.2026 - 08:48

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Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde şehirlerin en büyük zenginliklerinden biri, gündelik hayatın ortasında bile karşımıza çıkan manzara. İş çıkışı yorgunluğuyla bindiğimiz bir vasıtada bile pencereden bakınca, gün boyu birikenleri bir anda unutturabilecek bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle İstanbul'da toplu taşımayla yapılan sıradan bir yolculuk bile adeta görsel bir şölene dönüşebiliyor. 2014 yılında hizmete giren Haliç Metro Köprüsü ise bu manzarayı her gün binlerce kişiye sunan en özel noktalardan biri. Metro hattının Haliç'in iki yakasını birbirine bağladığı köprü yalnızca ulaşım değil, şehrin silüetini en geniş açıdan seyredebileceğimiz bir seyir terası gibi. 

Bir içerik üreticisi, Haliç Metro Köprüsü'nde metro vagonuna yapıştırdığı telefonuyla bu manzarayı kayda aldı. Ortaya çıkan görüntü, izleyenlerin içini açtı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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