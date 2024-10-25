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"Köyde Yapılan Tereyağ": Bir Gıda Mühendisi Evine Asla Sokmayacağı Yiyecekleri Saydı

"Köyde Yapılan Tereyağ": Bir Gıda Mühendisi Evine Asla Sokmayacağı Yiyecekleri Saydı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 17:22 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 17:45

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Sağlıklı beslenme, günümüzde her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ancak, kaliteli ve sağlıklı gıdaları bulmak hiç de kolay bir iş değil. Üretim aşamalarının kontrolsüz ve denetimsiz olması, kimyasal ilaçların rahatlıkla kullanılması ve sağlıksız ürünlerin kullanımının daha kolay olması sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebiliyor.

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Bir gıda mühendisi, evine asla sokmayacağı yiyecekleri açıkladı.

Bir gıda mühendisi, evine asla sokmayacağı yiyecekleri açıkladı.

Açıkladığı bazı ürünler mantıklı gelse de, köyde çiğ sütten yapılmış tereyağ ve peynirler kafaları kaıştırdı.

Açıkladığı bazı ürünler mantıklı gelse de, köyde çiğ sütten yapılmış tereyağ ve peynirler kafaları kaıştırdı.

Konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıldı;

Çiğ süt hayvandan süte geçen iki temel risk barındırır; 

1- Tüberküloz, brusella gibi hastalık yapıcı mikroplar. 

2- Antibiyotik kalıntısı ve toksik maddeler gibi unsurlar. 

Çiğ süt kaynatılsa da bu risklerin tümü yok edilemez. Üstelik sütü kaynatınca hem protein yapısı bozulur hem de içerdiği vitaminler kaybolur. Bu nedenle sütü hızlıca ısıtıp, hızlıca soğutmak yani pastörize etmek çok önemlidir.

İşte o video;

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