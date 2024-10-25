"Köyde Yapılan Tereyağ": Bir Gıda Mühendisi Evine Asla Sokmayacağı Yiyecekleri Saydı

Sağlıklı beslenme, günümüzde her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ancak, kaliteli ve sağlıklı gıdaları bulmak hiç de kolay bir iş değil. Üretim aşamalarının kontrolsüz ve denetimsiz olması, kimyasal ilaçların rahatlıkla kullanılması ve sağlıksız ürünlerin kullanımının daha kolay olması sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebiliyor.
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Bir gıda mühendisi, evine asla sokmayacağı yiyecekleri açıkladı.
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Açıkladığı bazı ürünler mantıklı gelse de, köyde çiğ sütten yapılmış tereyağ ve peynirler kafaları kaıştırdı.
İşte o video;
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