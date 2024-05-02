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Bilgi Yarışmasında Kazandığı Parayı Çalışan Bir Çocuğa Hediye Eden Kadın Kendine Hayran Bıraktı

Bilgi Yarışmasında Kazandığı Parayı Çalışan Bir Çocuğa Hediye Eden Kadın Kendine Hayran Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 20:44

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Hatay Alem”in bilgi sorularına yanıt alabilmek için mikrofon uzattığı bir kadın, tüm sorulara doğru yanıt vererek izleyenleri etkisi altına aldı. Her soru başına 50 TL kazanılan konseptte para ödülü kadına uzatıldı. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Verilen parayı ihtiyacı olan birine vermek isteyen kadın hemen orada çalışan bir çocuğa hediye etti.

Verilen parayı ihtiyacı olan birine vermek isteyen kadın hemen orada çalışan bir çocuğa hediye etti.

Kadının hem bilgisine hem de ince düşüncesine beğeniler yağdı.

Kadının hem bilgisine hem de ince düşüncesine beğeniler yağdı.

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Nuray

Hayran kaldım..🌸👌🏻 Üslup, diksiyon şahane.✨