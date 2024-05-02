Bilgi Yarışmasında Kazandığı Parayı Çalışan Bir Çocuğa Hediye Eden Kadın Kendine Hayran Bıraktı

“Hatay Alem”in bilgi sorularına yanıt alabilmek için mikrofon uzattığı bir kadın, tüm sorulara doğru yanıt vererek izleyenleri etkisi altına aldı. Her soru başına 50 TL kazanılan konseptte para ödülü kadına uzatıldı. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.