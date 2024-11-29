Bikinili Protestolarıyla Bilinen Melisa Aydınalp'ten Yeni Eylem: “Öldüğümde Kıyafetimi Değil Katilimi Araştır”

Melisa Aydınalp'i bikinili protestoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi ilk olarak Bağdat Caddesi'nde bikini ile yürüdüğü için gözaltına alınmıştı. O günden sonra pek çok benzer eyleme daha imza attı. Aydınalp, gözaltına alınmasının ardından pek çok programda kadınların özgürce giyinemediklerini, bu sebeple bu konuya dikkat çekmek istediğini dile getirmişti. Ayrıca son dönemde yaptığı eylemlerde İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Cinayetleri meselelerine de dikkat çekti.