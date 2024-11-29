Bikinili Protestolarıyla Bilinen Melisa Aydınalp'ten Yeni Eylem: “Öldüğümde Kıyafetimi Değil Katilimi Araştır”

Melisa Aydınalp'i bikinili protestoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi ilk olarak Bağdat Caddesi'nde bikini ile yürüdüğü için gözaltına alınmıştı. O günden sonra pek çok benzer eyleme daha imza attı. Aydınalp, gözaltına alınmasının ardından pek çok programda kadınların özgürce giyinemediklerini, bu sebeple bu konuya dikkat çekmek istediğini dile getirmişti. Ayrıca son dönemde yaptığı eylemlerde İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Cinayetleri meselelerine de dikkat çekti.
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Melisa Aydınalp geçtiğimiz günlerde yeni bir eyleme daha imza attı.
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Yine bikinisiyle sokağa çıkan Aydınalp'in elinde “Öldüğümde kıyafetimi değil katilimi araştır.” yazılı pankart ve İran'da protestosuyla büyük des getiren Ahoo Daryaei'nin resmi dikkat çekti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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