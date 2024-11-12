Bihter'in İflastan Kurtaran Kazağından Yasin Obuz'un Savunmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bihter'in İflastan Kurtaran Kazağından Yasin Obuz'un Savunmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Futbolcu ve oyuncu aşklarını sık sık duymaya başladığımız son günlerde, bir aşk haberi de Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar ve Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'dan gelmişti. Akaydın'ın sevgilisine Instagram hesabı üzerinden yaptığı yorumla açığa çıkan ilişki, hayranlarını epey sevindirmişti. Güzel oyuncunun daha önce de Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakalım Çağlar'ın adı henüz bu kadar popüler olmadan önce kimle anılmış?
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2. Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, ekranlardaki serüveni son bulalı yıllar olmasına rağmen popülerliğini sürdürüyor. Aileden biriymiş hissi veren karakterleri ve eğlenceli konusuyla büyük ilgi gören dizide sevilen karakterlerden biri de Osman'ın kızı Dilek'ti. Obayana ile olan aşkıyla seyir zevki yüksek bir karakteri canlandıran Pelin Sönmez, bu karakterle adeta bütünleşmişti. Yaptırdığı estetikler ve yeni tarzıyla gündeme gelen oyuncu, bir kez daha adından söz ettirdi. Sönmez, değişen görüntüsüyle büyük beğeni topladı.
3. 2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, şimdilerin en ünlü isimlerinin keşfedildiği yarışma programıydı. Barış Akarsu, Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier ve daha pek çok ünlü ismi ilk kez izlediğimiz yarışma programı yayınlandığı döneme damga vurmuş ve Barış Akarsu efsanesinin temellerini atmıştı. 8 erkek ve 8 kadının yarıştığı Akademi Türkiye, 4 yıl sonra yeni bir sezonla yayınlansa da asla ilk sezonundaki gibi rağbet göremedi. Tabii bundaki en büyük etken ilk sezon yarışmacılarının izleyici tarafından çok sevilmesiydi. Biz de Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde ne yapıyor derleyelim dedik!
4. “Kızılcık Şerbeti” dizisi, hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı dizinin en gizemli karakterlerinden biri olan Heves Şifacıgil, izleyicilerin merakını oldukça cezbetti. Son zamanlarda izleyiciden eleştiri alan Heves karakteri diziden çıkarıldı. Ancak biz astroloji severler için dizinin Heves'i gerçek biri olsaydı burcu ne olurdu, yükseleni ne olurdu, inceledik!
5. Başta Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olmak üzere pek çok ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ancak Erbil ve Ortaç'ın cezası ev hapsine çevrilmişti. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da bu isimlerin yanı sıra yasa dışı bahsi teşvik eden başka isimleri de ifşalamıştı. O isimlerden biri olan ve MasterChef ile Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un bu sebeple yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Yasin'den İbrahim Haskoloğlu ve takipçilerinin iddialarına yanıt gecikmedi.
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6. Yıllardır evlerimize konuk olan gazeteci Müge Anlı, yayınları ile oldukça ilginç meselelere parmak basıyor. Dünden bugüne Müge Anlı'da birçok cinayet ve kayıp aydınlatıldı. Ancak bazılarını izlerken gerçekten dişlerimizi sıktık. Müge Anlı ve ekibi konuklara doğruları itiraf ettirmek için çok mücadele etti. İşte Müge Anlı'da şaşkınlıkla izlediğimiz sinir bozucu 8 olay...
7. Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin giydiği kıyafetler o dönemin modasını şekillendiriyordu. Her perşembe akşamı izlenme rekorları kıran dizide Bihter'in tüm kıyafetleri efsane olsa da ikonik hale gelen Bihter kazağı denildiğinde akla tek bir görsel geliyor. Bihter'in giydiği tüllü, gri kazak o dönem öylesine beğeni almıştı ki bu kazağı üreten butik son anda batmaktan kurtuluyor. Söz konusu butiğin hikâyesini yıllar sonra anlatan Ayşe Arman, Aşk-ı Memnu'nun nasıl efsane bir dizi olduğunu tekrardan gözler önüne serdi. İşte ikonik Bihter kazağının hikâyesi...
8. Müge Anlı'ya evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia eden Şeyma, Ankaralı galerici sevgilisini bulmak için çıkmıştı. Müge anlı yaptığı yayınlarla dolandırıcı olduğu iddia edilen Emre Boz ile ilgili akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı. Onlarca insan "Bu kişi bizi de dolandırdı." diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Emre Boz ile ilgili kadınları hatta çocukları istismar ettiğine yönelik iddialar da ayyuka çıktı.
9. 2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Selena dizisini muhakkak hatırlarsınız. Sinem Kobal'ın kötülerle savaşan Selena'ya hayat verdiği dizi yayınlandığı dönem reyting rekoru kırmıştı. Şimdilerde bile ilgiyle izlenen Selena'da dikkatli bir izleyici yıllar sonra çekim hatası fark etmiş. Aslı yengenin yer aldığı sahnede Aslı'nın anahtarı kapının üzerinde yer alan bir odada kilitli kalması izleyenleri epey şaşırttı. Çekim ekibinin kapıdaki anahtarı fark edememesi yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
10. Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Cem karakterini canlandıran Buğra Özmüldür, +90'a konuk oldu. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde yaşadıklarını anlatan Özmüldür, o dönem yaşadığı sorunlara değindi. Hem okul hem kariyerini aynı anda yönetmek zorunda kalan bir dönemin çocuk oyuncusu, Sihirli Annem'le beraber yaşadıklarını ve aldığı tepkileri anlattı. İşte o anlar...
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11. YouTube yayınlarıyla tanınan İlkay Buharalı, TV8 ekranlarında seyirci ile buluştu. "İlkay Buharalı'yla Gerçekler" adını verdiği programının ilk yayını dün gerçekleşti. Buharalı, yayında "Asla televizyona çıkmam!" dediğini itiraf etti. Özel yaşamını anlatan Buharalı, programı rüyasında gördüğünü söyledi. "Teklif gelmeden önce bana rüyamda kabul etmemi söylediler." dedi.
12. Now TV'nin dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Cüneyd hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir süredir aklını yitiren Cüneyd, sonunda kendini hatırladı. Cüneyd'in geri dönüşü yalnızca sevenlerini değil, Cüneyd'e hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu da mutlu etti. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü sonrası paylaşım yaptı. Dizideki karakterine gönderme yapan oyuncu, dizi ile birlikte popüler olan ilahiyide arkaya eklemeyi ihmal etmedi.
13. Prens dizisinde birlikte rol alan Çağdaş Onur Öztürk ile Ebru Şahin, Gizli Bahçe'de tekrar bir arada. Çağdaş Onur Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bu birlikteliği samimi bir notla anlattı. Öztürk'ün paylaşımı çok beğenildi. Paylaşıma Çağlar Ertuğrul'dan da tepki gecikmedi. Detaylar içerikte!
14. MasterChef Türkiye yarışmacılarından Erim, Nigar'ın elendiği bölüm Alper, Onur ve Muratcan'ın dalga konusu oldu. Nigar'ın elenmesine üzülen Erim gözyaşlarını tutamazken o anlarda Alper, diğer yarışmacılara Erim'i işaret etti. Erim'in ağlaması karşısında gülen Onur, Erim'den tepkiyle karşılaştı. Erim, "Aptal mısınız?" diyerek isyan ederken sosyal medyadan Onur'a olumsuz yorum yağdı.
15. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki her karakter hakkında yazılacak pek çok şey vardır. Ama bazıları var ki sanki dizideki hikayesi birkaç sahneyle sıkıştırılmıştır. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @nispriwacc adlı bir kullanıcı, Gülfem Hatun'un dizideki varlığını sorgulayan bir paylaşım yaptı. Onun paylaşımına birbirinden destekleyici yorumlar geldi.
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16. Survivor'ın popüler yarışmacılarından Anıl Berk Baki'yi muhakkak tanırsınız. Survivor'la hayatımıza giren Baki, yarışmanın ardından oyunculuğa başlamıştı. YouTube'da Bi' Başka programına konuk olan Anıl Berk Baki, Survivor'a katılma sebebini ilk kez açıkladı. Oyuncu olmak için Survivor'a başvuran Baki, hayatının ne yönde değiştiğini anlattı. İşte o anlar...
17. TV8'de 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son eleme oyununda yemeğinde kasnağını unutan Nigar, hiçbir puan alamayarak yarışmaya veda eden isim oldu. Nigar'ın kendi hatası nedeniyle elenmesi ayan beyan ortada olurken veda konuşmasında geçtiğimiz haftalarda psikolojisini iyi yönetemediğini belirtmesi akıllara Hakan'la olan husumetini getirdi. Hakan'la tartışan Nigar söz konusu olayı her fırsatta dile getirirken elenirken de bunu bir sebep olarak sundu. MasterChef izleyicileri söz konusu konuşmaya "Ne alaka?" dedi.
18. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında yayın hayatına başlamasına rağmen reyting rekorları kırmayı başarmıştı. Yeni sezonda da zirvede yer almayı başaran dizi, izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Her bölümüyle çok konuşulan ve oyunculuğuyla da çok sevilen Demet Evgar, dizideki rolü ve dizinin başarısıyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuştu. Bakalım bu başarıyı neye borçluymuşuz?
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