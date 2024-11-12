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Cüneyd Geri Döndü: Yakışıklı Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan Göndermeli Kızıl Goncalar Paylaşımı

Cüneyd Geri Döndü: Yakışıklı Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan Göndermeli Kızıl Goncalar Paylaşımı

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.11.2024 - 13:02

Now TV'nin dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Cüneyd hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir süredir aklını yitiren Cüneyd, sonunda kendini hatırladı. Cüneyd'in geri dönüşü yalnızca sevenlerini değil, Cüneyd'e hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu da mutlu etti. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü sonrası paylaşım yaptı. Dizideki karakterine gönderme yapan oyuncu, dizi ile birlikte popüler olan ilahiyide arkaya eklemeyi ihmal etmedi.

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Now TV’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde, Cüneyd karakteri hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşadı.

Now TV’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde, Cüneyd karakteri hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşadı.

Bir süredir akıl sağlığını kaybetmiş olan Cüneyd, nihayet hafızasını geri kazandı.

Bir süredir akıl sağlığını kaybetmiş olan Cüneyd, nihayet hafızasını geri kazandı.

Bu dönüş sadece izleyicilerini değil, aynı zamanda Cüneyd’i canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu da mutlu etti.

Bu dönüş sadece izleyicilerini değil, aynı zamanda Cüneyd’i canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu da mutlu etti.

Yeni bölümün ardından sosyal medyada paylaşım yapan Yazıcıoğlu, dizideki karakterine atıfta bulunarak, dizinin meşhur ilahisini de gönderisine eklemeyi ihmal etmedi.

Yeni bölümün ardından sosyal medyada paylaşım yapan Yazıcıoğlu, dizideki karakterine atıfta bulunarak, dizinin meşhur ilahisini de gönderisine eklemeyi ihmal etmedi.

İşte Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımları:

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Çok şükür Cüneyd😊 Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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