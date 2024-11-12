Cüneyd Geri Döndü: Yakışıklı Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan Göndermeli Kızıl Goncalar Paylaşımı

Now TV'nin dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Cüneyd hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir süredir aklını yitiren Cüneyd, sonunda kendini hatırladı. Cüneyd'in geri dönüşü yalnızca sevenlerini değil, Cüneyd'e hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu da mutlu etti. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü sonrası paylaşım yaptı. Dizideki karakterine gönderme yapan oyuncu, dizi ile birlikte popüler olan ilahiyide arkaya eklemeyi ihmal etmedi.