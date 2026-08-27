Beşiktaş Rotasyonlu Çıktığı Kauno Zalgris Maçında Yenildi Ama Tur Atlamayı Başardı

İkinci yarıda da iki takım pozisyon bulmakta zorlandı. 64. dakikada Kauno Zalgris kalecisi Mikelionis uzun bir top gönderdi. Djalo'nun hatası sonucunda arkaya sarkan Oliveira, ceza sahasına girer girmez topa vurdu ve Nübel'i mağlup etmeyi başardı.

Italiano daha sonra değişiklikler yapsa da Beşiktaş pozisyon üretme konusundaki sıkıntıyı aşamadı.

87. dakikada golün sahibi Oliveira yine tehlike yarattı Salih Özcan mutlak bir golü önledi.

Maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi ancak Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.