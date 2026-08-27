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Beşiktaş Rotasyonlu Çıktığı Kauno Zalgris Maçında Yenildi Ama Tur Atlamayı Başardı

Beşiktaş Rotasyonlu Çıktığı Kauno Zalgris Maçında Yenildi Ama Tur Atlamayı Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 21:50
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.

İlk yarısı 0-0 biten ve iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı maçta tek gol ev sahibi ekipten geldi. Bireysel hatayı iyi değerlendiren Kauno Zalgris maçtan 1-0 üstün ayrıldı ancak temsilcimiz Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasına katılmayı başardı.

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İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

17. dakikada Murillo’nun kısa düşen geri pasıyla hareketlenen Debeljuh, sol kanattan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu’nun müdahalesine rağmen şutunu çekti ancak top auta çıktı. 32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerin ardından Murillo’nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı’nın yaptığı ortada herkesi aşan top direğe çarparak oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Bireysel hatadan gol geldi.

Bireysel hatadan gol geldi.

İkinci yarıda da iki takım pozisyon bulmakta zorlandı. 64. dakikada Kauno Zalgris kalecisi Mikelionis uzun bir top gönderdi. Djalo'nun hatası sonucunda arkaya sarkan Oliveira, ceza sahasına girer girmez topa vurdu ve Nübel'i mağlup etmeyi başardı. 

Italiano daha sonra değişiklikler yapsa da Beşiktaş pozisyon üretme konusundaki sıkıntıyı aşamadı. 

87. dakikada golün sahibi Oliveira yine tehlike yarattı Salih Özcan mutlak bir golü önledi.

Maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi ancak Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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