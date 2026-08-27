Beşiktaş Rotasyonlu Çıktığı Kauno Zalgris Maçında Yenildi Ama Tur Atlamayı Başardı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.
İlk yarısı 0-0 biten ve iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı maçta tek gol ev sahibi ekipten geldi. Bireysel hatayı iyi değerlendiren Kauno Zalgris maçtan 1-0 üstün ayrıldı ancak temsilcimiz Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasına katılmayı başardı.
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İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
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Bireysel hatadan gol geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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