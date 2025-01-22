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Beşiktaş'ın “Başımız Sağ Olsun” Pankartı Athletic Bilbao Taraftarı Tarafından Alkışlarla Desteklendi

Beşiktaş'ın “Başımız Sağ Olsun” Pankartı Athletic Bilbao Taraftarı Tarafından Alkışlarla Desteklendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 19:38

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Bolu'da meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreğini yaktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, pek çok ihmali ortaya koydu. Her bir detay yürekleri bir kere daha sızlattı. Ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükselmeye başladı.

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Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahaya "Başımız Sağolsun" Yazılı pankartla çıktı.

Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahaya "Başımız Sağolsun" Yazılı pankartla çıktı.

Athletic Bilbao taraftarı pankarta ayakta alkışlayarak destek verdi.

Athletic Bilbao taraftarı pankarta ayakta alkışlayarak destek verdi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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