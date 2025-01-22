Beşiktaş'ın “Başımız Sağ Olsun” Pankartı Athletic Bilbao Taraftarı Tarafından Alkışlarla Desteklendi

Bolu'da meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreğini yaktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, pek çok ihmali ortaya koydu. Her bir detay yürekleri bir kere daha sızlattı. Ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükselmeye başladı.