Banka Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Dışarıda Çıkaran İnşaat İşçisi: 'Ben de Emekçiyim'

Yozgat’ta bir banka şubesine giden inşaat işçisi Soner Keskin, banka kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda çıkardı.
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Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi.
Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım” dedi.
İşte o anlar: 👇
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Emekçinin halinden ancak emekçi anlar
Sen nasıl bir kralsın koca yürekli insan 👏👏👏
Kendisi sarf edilen her türlü emeğin farkında. Tüm güzellikler seninle olsun.🍃