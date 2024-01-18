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Banka Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Dışarıda Çıkaran İnşaat İşçisi: 'Ben de Emekçiyim'

Banka Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Dışarıda Çıkaran İnşaat İşçisi: 'Ben de Emekçiyim'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 11:58

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Yozgat’ta bir banka şubesine giden inşaat işçisi Soner Keskin, banka kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda çıkardı.

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Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi.

Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi.

Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım” dedi.

Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım” dedi.

İşte o anlar: 👇

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Salgın Hastalık

Emekçinin halinden ancak emekçi anlar

piyanist

Sen nasıl bir kralsın koca yürekli insan 👏👏👏

Nuray

Kendisi sarf edilen her türlü emeğin farkında. Tüm güzellikler seninle olsun.🍃