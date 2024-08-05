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Bangladeşli Protestocular İstifa Eden Başbakan Şeyh Hasina'nın Sarayını Basıp Yemekleri Yedi

Bangladeşli Protestocular İstifa Eden Başbakan Şeyh Hasina'nın Sarayını Basıp Yemekleri Yedi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 18:11

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Bangladeş'te haftalardır devam eden protestolar sonucu Başbakan Şeyh Hasina istifa edip, ülkeyi terk ederken, protestocular da Hasina'nın sarayına girdi. Hasina'nın yatak odasında uzanan göstericilerin bazıları ise yemekleri yedi. 

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Bangladeş'te haftalardır devam eden gösterilerde 300'e yakın kişi hayatını kaybederken, Başbakan Şeyh Hasina ise istifa ederek ülkeyi terk etti.

Bangladeş'te haftalardır devam eden gösterilerde 300'e yakın kişi hayatını kaybederken, Başbakan Şeyh Hasina ise istifa ederek ülkeyi terk etti.

Ülkede ordunun geçici olarak hükümet kuracağı öğrenilirken, göstericiler Başbakan Hasina'nın sarayına girerek eşyalarını kullanmaya başladı. Bazı göstericilerin Hasina'nın yatağında yattığı görülürken, bazıları ise yemekleri yediği anları kaydederek paylaştı.

Ülkede ordunun geçici olarak hükümet kuracağı öğrenilirken, göstericiler Başbakan Hasina'nın sarayına girerek eşyalarını kullanmaya başladı. Bazı göstericilerin Hasina'nın yatağında yattığı görülürken, bazıları ise yemekleri yediği anları kaydederek paylaştı.

İşte göstericilerin sarayda yemek yediği anlar; 📹

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