Bangladeşli Protestocular İstifa Eden Başbakan Şeyh Hasina'nın Sarayını Basıp Yemekleri Yedi

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Bangladeş'te haftalardır devam eden gösterilerde 300'e yakın kişi hayatını kaybederken, Başbakan Şeyh Hasina ise istifa ederek ülkeyi terk etti.
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Ülkede ordunun geçici olarak hükümet kuracağı öğrenilirken, göstericiler Başbakan Hasina'nın sarayına girerek eşyalarını kullanmaya başladı. Bazı göstericilerin Hasina'nın yatağında yattığı görülürken, bazıları ise yemekleri yediği anları kaydederek paylaştı.
İşte göstericilerin sarayda yemek yediği anlar; 📹
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Bangladeş gibi bir ülkede bile insanların hala protesto etme hakları olduğunu hatırladıklarına üzülsek mi sevinsek mi
Afied bizimde ejder meyveli smoothie içtiğimiz zamanlar gelirmi acep sanmıyorum :D Ülkece zorunlu olarak Vpn kullanıyoruz ve daha da kısıtlanacağız hemde her... Devamını Gör
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