Bakmadan Geçmeyin: 14 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bakmadan Geçmeyin: 14 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Aralarındaki tansiyonun bir an olsun düşmediği Gülben Ergen ve Seren Serengil kaosu uzun zamanın ardından yeniden alevlendi. Ortalığı yeniden karıştırma kararı alan Seren Serengil'in bikinili haline fena sözler söylediği Gülben Ergen'den göndermeli bir cevap geldi.
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2. Bir zamanların efsanesi "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde 'Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi'nin son hali görenlere ufak bi şaşkınlık yaşattı.
3. Mehmet Ali Erbil, kendisinden yaşça epey küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la beraber tatilin keyfini çıkarıyor şu ara. Denizdeki hallerine şahit olduğumuz Erbil'in memeleri ise goygoyculara ayrı malzeme çıkardı.
4. Aylar sonra Engin Polat da sessizliğini bozdu. İlk defa kendi ağzından bir açıklama yayınlanan Engin Polat'ın isyanı avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından duyuruldu...
5. Anastasia Pokreshchuk, tanınan ismiyle ''dünyanın en büyük elmacık kemiğine sahip kadın'' plajda görüntülendi. Baştan aşağı estetikli hali, görenlerin ağzını açık bıraktı.
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6. Son zamanlarda milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemde olan Ala Tokel, bir takipçisinin yaş farkından dem vurması üzerine sinirlerine hakim olamadı... @merryfootballlife adlı kullanıcı, takipçinin attığı mesaja Ala Tokel'den gelen cevabı paylaştı!
7. Ülkeyle yıldızı bir türlü barışmayan ama özellikle Avrupa'da koca bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, daha önce tutkulu halleriyle olay olduğu dans eğitmeniyle dudak dudağa görüntülendi!
8. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ve bir ayrıl bir barış ilişkisine devam ettiği Eylül Keleş'in barışma haberi geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. Bunun üzerine Selin Ciğerci'nin beğendiği bir yorum ise hemen dikkat çekti.
9. Geçtiğimiz aylarda, mecliste konuşulan yeni yasa tasarısında ''sokak hayvanlarının uyutulması'' konusu gündeme getirilmişti. Bunun ardından, birçok hayvansever vatandaşı gerek sosyal medyada gerekse yapılan yürüyüşlerde eleştirilerini dile getirirken görmüştük. Sokak Hayvanlarıyla ilgili bu yasa tasarısına Yılmaz Morgül'den de bir eleştiri geldi.
10. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda boy gösteren aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın kombini kimileri tarafından çok beğenilirken kimilerine de goygoy malzemesi oldu 🙈 Hande'nin tarzı kaynanasına, Hakan'ın tarzı da Beckham'ınkine benzetildi!
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11. Geçtiğimiz hafta koltuk örtüleriyle epey bir gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de tatil beldelerinin pahalılığından dem vurdu. İsyanına rağmen Akalın'ın Alaçatı tatiline devam etmesi ise dikkat çekiciydi.
12. Geçtiğimiz gün Afrika örgüsü yaptırıp yeni imajıyla gören herkesi şaşkına çeviren Pınar Deniz, örgü sevdasından çabuk vazgeçti!
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