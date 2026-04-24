Bakan Resmen Açıkladı! İstanbul TOKİ Kura Çekiminde Tarih Belli Oldu: İstanbul Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak nitelendirilen projede İstanbul etapları için kura takvimini resmen ilan etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Beklenen gün geldi' diyerek projenin İstanbul ayağındaki kura çekimlerinin büyük bir heyecanla başlayacağını belirtti.

Dev projede hak sahiplerini belirleyecek olan kura töreni, 25 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan bu anlamlı organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizzat katılım sağlayacak. Toplamda 100 bin sosyal konutun noter huzurunda yapılacak çekilişlerle sahiplerini bulacağı bu süreç, dar gelirli ailelerin modern ve güvenli yuvalara kavuşması yolundaki en kritik adımını oluşturuyor.

Bakan Kurum, açıklamasında projenin sadece bir konut hamlesi değil, aynı zamanda İstanbul’un depreme karşı dirençli hale getirilmesi vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Belirlenen tarih ve saatte tüm İstanbulluların heyecanla takip edeceği törenle birlikte, şehrin farklı noktalarında yükselen konutların asil hak sahipleri tek tek netleşmiş olacak.