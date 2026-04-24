Bakan Resmen Açıkladı! İstanbul TOKİ Kura Çekiminde Tarih Belli Oldu: İstanbul Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 07:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yaşayan binlerce ailenin merakla beklediği sosyal konut projesinde kura çekimi tarihini duyurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek 100 bin konutun hak sahipleri, 25 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle belirlenecek.

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş için bekleyiş sona eriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak nitelendirilen projede İstanbul etapları için kura takvimini resmen ilan etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Beklenen gün geldi' diyerek projenin İstanbul ayağındaki kura çekimlerinin büyük bir heyecanla başlayacağını belirtti.

Dev projede hak sahiplerini belirleyecek olan kura töreni, 25 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan bu anlamlı organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizzat katılım sağlayacak. Toplamda 100 bin sosyal konutun noter huzurunda yapılacak çekilişlerle sahiplerini bulacağı bu süreç, dar gelirli ailelerin modern ve güvenli yuvalara kavuşması yolundaki en kritik adımını oluşturuyor.

Bakan Kurum, açıklamasında projenin sadece bir konut hamlesi değil, aynı zamanda İstanbul’un depreme karşı dirençli hale getirilmesi vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Belirlenen tarih ve saatte tüm İstanbulluların heyecanla takip edeceği törenle birlikte, şehrin farklı noktalarında yükselen konutların asil hak sahipleri tek tek netleşmiş olacak.

Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
