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Bahar'a Veda Eden 4 İsimden Mehmet Şef'in Restoranındaki Yaprak Sarma Fiyatına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Bahar'a Veda Eden 4 İsimden Mehmet Şef'in Restoranındaki Yaprak Sarma Fiyatına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 01:01

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

24 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor 2026'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

1. Survivor 2026'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Survivor 2025'in son bulmasının hemen ardından yeni sezon hazırlıkları başladı. Survivor'ın All Star formatı olacağına dair iddialar sonuç buldu.

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2. Aybüke Pusat'ın yeni dizisi Halef'e yeni bir oyuncu dahil oldu.

2. Aybüke Pusat'ın yeni dizisi Halef'e yeni bir oyuncu dahil oldu.

Aşiret dizisi olacak dizide Aybüke Pusat'ın kayınvalidesi olacak oyuncu, aynı zamanda hanımağa rolünde olacak. Dizinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Şanlıurfa'da devam edecek.

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3. Enis Arıkan'ın bir paylaşımı yüzünden gözaltına alındığı ortaya çıktı.

3. Enis Arıkan'ın bir paylaşımı yüzünden gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu katıldığı programda Benimle Söyle programını sunarken yaptığı bir paylaşım sebebiyle yaşadıklarını anlattı. Gözaltına alındığını doğruladı.

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4. Aslıhan gürbüz yapımcılara sert çıktı.

4. Aslıhan gürbüz yapımcılara sert çıktı.

Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim'in oyuncularından biri olan Aslıhan Gürbüz, kendisini arayan yapımcılar olduğunu söyledi. Gürbüz, yapımcılara sert çıktı.

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5. Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarma fiyatı gündem oldu.

5. Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarma fiyatı gündem oldu.

Bir TikTok kullanıcısı Mehmet Şef'in restoranından paylaşım yaptı. Yaprak sarma fiyatıyla gündem oldu.

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6. Kurtlar Vadisi karakterlerinden birinin filmi geliyor.

6. Kurtlar Vadisi karakterlerinden birinin filmi geliyor.

Kurtlar Vadisi oyuncularından biri dizide canlandırdığı karakterin filmini yapacaklarını duyurdu. Projenin hazırlık aşamasına gelindiğini açıkladı.

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7. Adem, Batuhan'ın finaldeki hareketlerine yorum yaptı.

7. Adem, Batuhan'ın finaldeki hareketlerine yorum yaptı.

Hakan Gence'nin programına konuk olan Adem Kılıççı, rakibi Batuhan Karacakaya'nın seyirciyle fazla haşır neşir olduğu hareketleriyle ilgili yorum yaptı.

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8. MasterChef'te yarışmacının tabağından ip çıktı.

8. MasterChef'te yarışmacının tabağından ip çıktı.

Şeflerin asla kabul etmediği bu durum karşısında yarışmacı çok üzüldü. Ancak tadım dahi yapmayan şefler yarışmacıyı yemeğinden ip çıkması sonucu eledi.

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9. Adem, paylaşımındaki üçüncü kupanın nereden geldiğini açıkladı.

9. Adem, paylaşımındaki üçüncü kupanın nereden geldiğini açıkladı.

Finalde Batuhan'ı yenen Adem'in yaptığı paylaşımda 3. kupanın yer aldığı görüldü. Adem, 3. kupanın nereden geldiğini sevenlerine açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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