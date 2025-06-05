Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisinden Uzak Şehir Cihan'ın Dublörüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. TRT Teşkilat dizisi sonrası ekranlarda görülmemişti.
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2. Survivor 2025 final tarihi belli oldu.
3. Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti sonuçlandı.
4. MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu.
5. Bu akşam Survivor'da kim elendi?
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6. Son zamanların en çok izlenen dizisiyle ilgili bir yeni gelişme yaşandı.
7. Asena, İsmail'in Ayşe ve kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.
8. Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti ile ilgili detaylar içeriğimizde...
9. Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı.
10. Uzak Şehir'in 27. bölümündeki çekim hatası dikkatlerden kaçmamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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