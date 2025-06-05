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Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisinden Uzak Şehir Cihan'ın Dublörüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisinden Uzak Şehir Cihan'ın Dublörüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.06.2025 - 00:28

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. TRT Teşkilat dizisi sonrası ekranlarda görülmemişti.

1. TRT Teşkilat dizisi sonrası ekranlarda görülmemişti.

Aybüke Pusat, o dönem oynadığı TRT 1 dizisinin kadrosundan sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı için çıkarılmıştı. Pusat yeni bir diziye dahil oldu. Bakın partneri kim...

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2. Survivor 2025 final tarihi belli oldu.

2. Survivor 2025 final tarihi belli oldu.

Heyecanla beklenen Survivor 2025 finali için nefesler tutuldu. Survivor'ın finaline günler kala bilet fiyatları açıklandı. İşte o rakamlar...

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3. Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti sonuçlandı.

3. Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti sonuçlandı.

Ancak açıklamalarıyla dosyanın seyrini değiştiren Özge, bugün de yaptı yapacağını. Yayındaki güldüren anlara içeriğimizde yer verdik.

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4. MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu.

4. MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı jüri üçlüsü geri dönüyor. MasterChef 2025 sezonundan ilk tanıtım videosu paylaşıldı. İşte o anlar...

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5. Bu akşam Survivor'da kim elendi?

5. Bu akşam Survivor'da kim elendi?

Final düellosunda Sevgi ile Meryem karşı karşıya geldi. Yarış nasıl bir skorla son buldu, kim elendi detaylar içeriğimizde...

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6. Son zamanların en çok izlenen dizisiyle ilgili bir yeni gelişme yaşandı.

6. Son zamanların en çok izlenen dizisiyle ilgili bir yeni gelişme yaşandı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba bir aşiret ağası rolünü neden kabul ettiğini açıkladı.

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7. Asena, İsmail'in Ayşe ve kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

7. Asena, İsmail'in Ayşe ve kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Survivor'ın finali 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Yarışmadan 19 Mayıs'ta elenen İsmail Balaban, yarışmacılarla ilgili önemli iddialarda bulunmuştu.

Detaylar içeriğimizde:

8. Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti ile ilgili detaylar içeriğimizde...

8. Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti ile ilgili detaylar içeriğimizde...

Ahmet Şentürk, kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

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9. Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı.

9. Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı.

Survivor'ın büyük finaline sayılı günler kala aniden yarışmayı bırakan Hikmet tartışma yaratmıştı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet'in bu sebeple mi yarışmayı bıraktığı konuşuluyordu.

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10. Uzak Şehir'in 27. bölümündeki çekim hatası dikkatlerden kaçmamıştı.

10. Uzak Şehir'in 27. bölümündeki çekim hatası dikkatlerden kaçmamıştı.

Ozan Akbaba'nın o sahnede dublör kullandığı ortaya çıktı. Dublörün görüntüleri paylaşıldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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