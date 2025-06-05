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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Dizideki Aksiyon Sahnesinde Dublör Kullanmış

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Dizideki Aksiyon Sahnesinde Dublör Kullanmış

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 15:40

Kanal D'nin bu sezonki en başarılı işi olan Uzak Şehir, zaman zaman aksiyonu yüksek bölümlerle ekrana geliyor. Dizinin 27. bölümünde de Cihan karakterinin de içinde olduğu aksiyon sahnesi herkesin nabzını yükseltmişti. Heyecanı yüksek sahnede Ozan Akbaba'nın dublör kullandığı ortaya çıktı.

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Sezon en başarılı yapımı Uzak Şehir de sezon finali yapan diziler arasındaki yerini aldı.

Sezon en başarılı yapımı Uzak Şehir de sezon finali yapan diziler arasındaki yerini aldı.

Dizinin 27 ve 28. bölümleri o kadar heyecanlıydı ki 3 ay nasıl geçecek bilemiyoruz. Alya tam Kanada'ya dönecekken onu havalimanında yakalayan Cihan aşkını ilan etti ve sonunda herkesin beklediğini yaparak Alya'yı öptü!

Uzak Şehir'in 27. bölümündeki çekim hatası dikkatlerden kaçmamıştı.

Uzak Şehir'in 27. bölümündeki çekim hatası dikkatlerden kaçmamıştı.

Sahnede Cihan'ın gömleğiyle ilgili hata izleyicinin gözünden kaçmamıştı. Sahnenin devamında ise bol aksiyon izlemiştik.

Detaylar:

Ozan Akbaba'nın o sahnede dublör kullandığı ortaya çıktı. Dublörün görüntüleri paylaşıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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